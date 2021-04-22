В Нижнем Тагиле на "умные" дороги в 2021 году потратят 67 млн рублей

Работы планируют завершить к концу лета 2021 года. Фото: Илья Колесов

На второй этап внедрения интеллектуальных транспортных систем для Нижнего Тагила выделят 67 млн рублей. На эти деньги планируют установить новые светофоры и умные остановки.

В 2021 году в городе продолжат развивать автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) и внедрять подсистемы управления общественным транспортом. Помимо этого начнут работать над умными остановками. Средства также пойдут на информационную безопасность.

В рамках проекта модернизируют ещё 27 светофоров. Они создадут "зелёную волну" от южного въезда в город через ул. Фестивальную и Восточное шоссе на выезд из города в сторону Верхней Салды, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.

"Внедрение интеллектуальных транспортных систем должно нам помочь решить многие текущие вопросы, связанные с передвижением по городу, в том числе, например, более эффективно контролировать работу общественного транспорта", - заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Техническое задание второго этапа подготовят к пятнице. Затем его отправят на согласование в министерство транспорта Свердловской области. Все работы должны завершить к концу лета 2021 года.

В прошлом году на первый этап работ выделили 80 млн рублей. На эти средства установили и ввели в эксплуатацию центр обработки данных АСУДД, а также установили 21 светофор.

В этом году на проект "умных" дорог для Нижнетагильской городской агломерации выделили такую же сумму В пресс-службе мэрии города "Областной газете" уточнили, что 67 млн рублей потратят на Нижний Тагил, а остаток средств - на региональные участки дорог, которые входят в агломерацию. Какие именно это будут участки, ещё не известно.

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