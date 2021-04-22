Это дело плохо пахнет

Южную аэрационную станцию (ЮАС) запустили ещё в 1975 году на левом берегу реки Исети. Фото: ПРЕСС СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Екатеринбургский «Водоканал» попал в затруднительное положение. Коммунальное предприятие начало масштабную реконструкцию Южной аэрационной станции (которая, в частности, должна решить вопрос с неприятным запахом от неё, который много лет мучает жителей Химмаша). И в это время перед Водоканалом поставили новую серьёзную задачу: построить сети водоснабжения для будущих объектов Универсиады. Денег (очень немаленьких!) на параллельное решение обеих задач нет…

Страдаем… от вони

Южная аэрационная станция (ЮАС) для жителей микрорайона Химмаш встала буквально поперёк горла. Станцию запустили ещё в 1975 году на левом берегу реки Исети. Она собирает более 80 процентов сточных вод канализационной системы города. Причём не только от многоквартирных домов, но и от промышленных предприятий и частного сектора с выгребными ямами. Представьте себе площадь в 70 гектаров, где раскинулись цеха, отстойники, аэротенки (специальные резервуары)… И всё это хозяйство очищает по 550 тысяч кубометров сточных вод в сутки!

Всё бы ничего, но от объекта исходит специфический запах. И, как вы понимаете, не самый приятный. И от этого «аромата» людям просто некуда деться. Как выяснилось, жители Химмаша стали заложниками непродуманной городской застройки.

– В Екатеринбурге – самое близкое расположение жилого сектора к очистным сооружениям канализации, – сообщил технический директор ЕМУП «Водоканал» Сергей Никифоров. – В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и других крупных городах такого нет. Там подобные сооружения находятся за десятки километров от границ города.

Загадочная стройка

Горожане из года в год просят избавить их от зловония, но оборудование станции сильно изношено (за годы постоянной эксплуатации износ превысил 60 процентов). Коммунальщики говорят: единственный выход – это модернизировать ЮАС, но проект полной реконструкции станции стоит 7 млрд рублей. Учредителем ЕМУП «Водоканал» является администрация Екатеринбурга. Тарифы для него устанавливает РЭК (Региональная энергетическая комиссия). Собственных бюджетных средств предприятию едва хватает на поддержание сетей в рабочем состоянии. Плюс нужно вкладывать деньги в текущий ремонт других объектов – помимо ЮАС.

В 2018 году у жителей Химмаша появилась надежда – на станции началось строительство цеха сушки осадков. Новый объект мог бы снизить интенсивность неприятного запаха, но уже в 2019 году стройка заглохла. Людям пообещали завершить работы к 2020 году, а потом появился новый срок – 2022-й год… Как тогда пояснял заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, строительство цеха было остановлено из-за нехватки финансирования. Объект стоимостью 600 млн рублей планировалось возвести на условиях софинансирования с областью (50 процентов суммы вкладывает Водоканал, 50 – областное правительство). Но денег так и не нашлось, и цех не достроили… Интересно, что в это же время на предприятии меняется руководство, причём не единожды (с 2018 по 2019 год сменились три директора).

Запаха не будет?

Недавно руководство Водоканала сделало громкое заявление – до конца этого года вопрос с неприятным запахом от ЮАС будет решён. Как выяснилось, 10 месяцев назад на станции начали устанавливать новое оборудование.

– Неприятный запах – это продукт жизнедеятельности бактерий, который размножаются в бескислородной среде, – рассказал Сергей Никифоров. – Мы проконсультировались с учёными, изучили опыт сопоставимых с Екатеринбургом городов. И нашли современную и эффективную технологию очистки сточных вод. К концу года жители Химмаша ощутят результат.

Новое бремя

Параллельно с реконструкцией ЮАС Водоканалу предстоит решить ещё одну задачу – построить сети водоснабжения для Универсиады (она пройдёт в Екатеринбурге в августе 2023 года). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже утвердил проекты планировки и межевания территории под сети (их проведут в Октябрьском районе, общая протяжённость – 15 км).

Дополнительная финансовая нагрузка отнюдь не радует коммунальщиков. По предварительным подсчётам, на прокладку сетей для Универсиады необходимо 383 млн рублей, сообщил начальник инвестиционной службы Водоканала Дмитрий Миронов. Выложить их из своего кармана предприятие не может, и с большой долей вероятности, эти деньги будут кредитными.

– Затраты на возврат заёмных средств в тарифах предприятия не учитываются. А конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который возьмётся строить сети, уже запущены. Нам необходимо определить источник финансирования до того, как мы приступим к стройке, чтобы не пришлось решать эти вопросы в судебном порядке, – заявил Миронов на заседании в гордуме.

На днях в екатеринбургских СМИ прошла информация: Водоканал всё-таки открыл кредитную линию – в банке «Санкт-Петербург» и на 800 млн рублей. Предполагалось, что вся сумма пойдёт на реконструкцию Южной аэрационной станции (там работ – ещё на несколько лет вперёд). Но с учётом новых обстоятельств предприятие «располовинит» кредит. И 383 млн рублей, необходимые для строительства сетей Универсиады, будут взяты как раз из этой суммы. А это значит, что реконструкция ЮАС затянется…

В пресс-службе Водоканала информацию подтвердили. А вот кто возместит Водоканалу затраты на Универсиаду, пока не ясно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мутная история Ещё 10 лет назад Водоканал закупил итальянское оборудование для просушки осадков на Южную аэрационную станцию. Расходы составили 1 млрд рублей (как выяснилось, средства были получены с жителей города в рамках инвестиционной составляющей тарифа на водоснабжение). Позже оказалось, что оборудование попросту не входит в построенное для него здание. В итоге его оставили… под открытым небом. Сейчас износ техники превысил 50 процентов, и она не подлежит перепродаже. В ситуацию вмешались правоохранительные органы, расследование идёт до сих пор. Нынешний руководитель Водоканала Евгений Лузгин (заступил на пост в 2019 году) на заседании гордумы сообщил, что миллиард придётся списать на невозвратные потери (!).

Цифра За сутки в Екатеринбурге формируется порядка 250 тонн кека (иловых осадков или, проще говоря, грязи после очистки стоков). Ежегодно для их захоронения требуется 16 гектаров земли – это 25 футбольных стадионов. Обеззараживание этого осадка занимает 10 дней.

Кстати По данным ФНС России, кредиторская задолженность ЕМУП «Водоканал» на конец 2019 года составила 2,3 млрд рублей. А чистая прибыль – всего 667 тысяч рублей (хотя ещё в 2015 году была 1,7 млрд рублей). На конец 2020 года задолженность предприятия по кредитным обязательствам снизилась до 1,2 млрд рублей. Данных о прибыли – нет. В этом году, со слов руководства предприятия, долговую нагрузку планируется снизить до 756 млн рублей. Правда, за счёт чего – неизвестно.