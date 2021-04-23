В центре Первоуральска меняется схема движения транспорта

По итогу реконструкции чётная сторона станет четырёхполосной – по две полосы в каждую сторону. Фото: карта.

Сегодня в Первоуральске стартует реконструкция проезжей части по проспекту Ильича. Горожан предупреждают об изменении схемы движения.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, с сегодняшнего дня для автолюбителей недоступен участок от площади Победы до ул. Трубников по чётной стороне на пр. Ильича. Движение транспорта в обоих направлениях теперь будет осуществляться по нечётной стороне проспекта.

По итогу реконструкции чётная сторона станет четырёхполосной – по две полосы в каждую сторону. В свою очередь проезжая часть на другой стороне станет пешеходной зоной. Информацию о дате завершении работ оперативно получить не удалось.

В рамках проекта также планируют сделать новую развязку. Ожидается, что с ул. Ленина можно будет проехать на ул. Трубников напрямую, а не в объезд, как сейчас. Изменится и схема движения на площади Победы – транспорту не придется ездить по кольцу.

Напомним, благоустройство аллеи на пр. Ильича запланировано на 2022 год. Горожанам ещё предстоит выбрать дизайн-проект преобразования общественного пространства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

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