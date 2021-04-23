В Екатеринбурге потратят 3,2 миллиона на очистку города от граффити

На очистку подпорных стен набережной Городского пруда и Исторического сквера даётся 40 дней. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге готовы потратить почти 3,2 млн рублей (средства бюджетных учреждений) на очистку города от граффити. МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" ищет трёх подрядчиков.

Соответствующие тендеры были размещены на сайте госзакупок. Известно, что очистка 983 квадратных метров настенной плитки подземных пешеходных переходов обойдётся в 2,1 млн рублей (максимум). Выполнить эту работу исполнитель должен за 40 дней с даты заключения контракта.

Ещё 854,1 тыс. рублей планируют выделить на очистку поликарбонатных поверхностей общей площадью 219 "квадратов". Срок выполнения задания 30 календарных дней.

Меньше всего – 187,1 тыс. рублей – потратят на приведение в порядок поверхностей из бетона и гранита (420 "квадратов"). Как говорится в техзадании, на очистку подпорных стен набережной Городского пруда и Исторического сквера даётся 40 дней.

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