Во время отопительного сезона в регионе аварий в сфере ЖКХ стало в 4 раза больше

Ещё одно отличие нынешнего отопительного сезона от прошлого: увеличилось количество муниципалитетов, где он стартовал с опозданием. Фото: Галина Соловьёва.

Количество технологических нарушений в сфере ЖКХ во время нынешнего отопительного сезона в Свердловской области выросло в четыре раза. Об этом говорится в распоряжении правительства области об итогах отопительного сезона (172-РП от 20.04.2021). С конца сентября в регионе произошло 582 аварии на коммунальных сетях. Более суток потребовалось на устранение 69 из них.

В документе называются три основные причины сложившейся ситуации. Во-первых, в этом году дежурно-диспетчерские службы включали в статистику все аварии, продолжительностью менее 8 часов (их в этом отопительном сезоне было большинство – 345). Во-вторых, на рост количества технологических нарушений повлияли нестабильная температура воздуха и позднее установление постоянного снежного покрова. И третьей основной причиной стал значительный износ коммунальной инфраструктуры. В документе также отмечается, что 33 аварии произошли из-за сильного ветра, ДТП и земляных работ, которые проводились без должного согласования.

Ещё одно отличие нынешнего отопительного сезона от прошлого: увеличилось количество муниципалитетов, где он стартовал с опозданием. Если осенью 2019 года в нормативные сроки не уложился только Ивдельский городской округ, то осенью 2020 года опоздали сразу шесть муниципалитетов – Ивдельский, Серовский, Нижнетуринский ГО, Первоуральск, Красноуральск и Нижний Тагил. Срок старта отопительного сезона в этих территориях сдвинулся на несколько дней.

В целом, как отмечают в правительстве области, нынешний отопительный сезон был проведён организованно, без серьёзных аварийных ситуаций:

– Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащённых необходимым оборудованием, а также созданный запас материально-технических ресурсов позволяют устранять технологические нарушения на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в кратчайшие сроки.

Тем временем власти уже начали подготовку к отопительному сезону 2021–2022. До 1 июня теплоснабжающие и теплосетевые компании должны представить в министерство энергетики и ЖКХ области планы подготовки инфраструктуры, графики поставки и закладки топлива. Жилфонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры должны быть готовы до 15 сентября.

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