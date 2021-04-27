Свердловскую область на конкурсе по благоустройству представят 13 муниципалитетов

Финалисты конкурса получат от 30 до 100 млн рублей на развитие территорий. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области выбраны участники IV Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях – 2022. За федеральные гранты будут бороться 13 свердловских муниципалитетов.

Конкурс проходит в рамках проекта «Жильё и городская среда». Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что отбор работ был непростой, многим приходилось дорабатывать проекты несколько раз.

"В итоге у каждого финалиста получились не просто интересные, а по-своему уникальные проекты. Уверен, все они достойно выдержат конкурентную борьбу и в дальнейшем, после их воплощения в жизнь, будут очень востребованы жителями", – поделился Николай Смирнов на своей странице в Instagram.

Межведомственная комиссия по реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" выбрала 13 участников. Ими стали:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений проходит с 2018 года. Победители соревнований в категории "исторические поселения" получают по 50 млн рублей на реализацию проекта, маленьким городам, в зависимости от количества жителей, дарят от 30 до 100 млн рублей.

В прошлые годы от Свердловской области финалистами конкурса становились Верхняя Тура, Бисерть, Полевской, Верхотурье, Сысерть, Заречный, Новоуральск, Верхний Тагил, Богданович, Верхняя Пышма, Красноуфимск.