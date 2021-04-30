Стало известно, когда отключат отопление в Нижнем Тагиле

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле должен завершиться 18 мая. Фото: Алексей Кунилов.

Отопление в Нижнем Тагиле начнут отключать 11 мая. В первую очередь батареи остынут в жилых домах, в последнюю – в социально-значимых объектах: школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования.

Постановление об окончании отопительного сезона подписано главой города Владиславом Пинаевым. Коммунальщикам предписано начать поэтапное прекращение подачи теплоносителя после всех майских праздников. Ожидается, что данный процесс займёт около семи дней.

Чтобы подготовить магистральные, внутриквартальные и внутридомовые тепловые сети к следующему отопительному сезону, теплоснабжающие организации подготовили графики гидравлических испытаний тепловых сетей. С 11 по 27 мая опрессовки пройдут в Тагилстроевском и Ленинском районах. Ревизия сетей и тепловых насосных станций в Дзержинском районе будет проведена примерно в эти же сроки.

После завершения испытаний все тепловые насосные станции и сети будут переведены в летний режим работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Информация об отключении отопления также появилась на сайте мэрии Ревды. Там с 12 мая начнут выключать батареи. В домах также временно отключат горячую воды (на 10 дней). ГВС вернётся 21 мая.

Ранее "Облгазета" выяснила, что в Екатеринбурге отопление начнут отключать после 1 мая.

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