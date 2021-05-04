Номинанты на гранты

Изюминка проекта в Серове – макет башни Татлина, которая вошла в историю как символ конструктивизма. Фото: скриншот проекта

В 2018 году в России впервые провели конкурс лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Победители в категории «исторические поселения» получают на развитие своих территорий по 50 миллионов рублей, а малые города – от 30 до 100 миллионов рублей. Первым в области победителем конкурса была Верхняя Тура – на открытие обновлённой набережной лично приезжал тогдашний глава федерального Минстроя Владимир Якушев. За три года муниципалитеты, что называется, набили руку: и сами проекты, и процесс работы над ними становятся всё более креативными.

«Старички» и «новички»

Среди участников есть муниципалитеты, которым уже улыбалась удача в этом конкурсе. Так, Сысерть, где при участии 70 грантовых миллионов благоустраивают исторический центр, теперь намерена попытать счастья с проектом благоустройства Горного парка на Бессоновой горе. Заречный, который в 2019 году получил 70 миллионов рублей на реконструкцию бульвара Таховского, в этот раз идёт с проектом реконструкции и благоустройства эко-парка. А в Полевском, в том же 2019 году получившем 85 миллионов рублей на благоустройство улицы Карла Маркса, мечтают привести в порядок улицу Коммунистическую.

В списке новичков – Серов. Лейтмотивом проекта по благоустройству парка Дворца культуры металлургов сделали конструктивизм и авангард. Связано это с тем, что ДК был построен по проекту архитектора Ивана Антонова – автора проекта «Городок чекистов» и других памятников эпохи конструктивизма.

Как объясняет сооснователь архитектурного бюро «Плотинка», которое разрабатывало проект, Владислав Товкач, вишенкой на торте станет пятиметровый арт-объект «Башня Татлина». Макет башни выполнят из металла, отлитого на местном заводе, и украсят подсветкой.

Ревда впервые поборется за федеральный грант на благоустройство улицы Чехова, которая зелёной линией идёт от парка культуры и отдыха до городского пруда в исторической части города. Согласно проекту (над которым тоже работала команда «Плотинки») эта улица должна стать главным прогулочным проспектом города. Там появятся литературый и креативный скверы и будет создана инклюзивная среда – недалеко находится завод светотехнических изделий, где работают незрячие и слабовидящие люди.

Ещё один проект «Плотинки» – «Парк времён» в Талице. Он вышел в федеральный этап со второй попытки – в прошлом году его доработали. По задумке, территорию вокруг городского пруда разобьют на три участка – «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В парке предусмотрены пешеходные и велодорожки, детские игровые площадки для всех возрастов и на все сезоны, кафе, сцена на воде и многое другое.

Лесной заявился с проектом благоустройства парковой зоны в микрорайоне № 5. Как рассказали в администрации города, это самая густонаселённая часть города, которая продолжает развиваться.

В проекте предусмотрены детские игровые площадки, зона для выгула собак, объекты спортивной инфраструктуры, большая детская зона. На свободных от леса ландшафтных пространствах предполагаются необычные инсталляции – например, гигантский ксилофон или скульптуры, которые приходят в движение под воздействием ветра.

От Среднеуральска в Москву ушёл проект благоустройства городского парка.

Во второй раз на федеральный этап выходят проекты Красноуральска – (благоустройство парка «Третья горка») и Арамиля (благоустройство левобережья реки Исеть).

– Территория может стать центральной, объединяющей для горожан разного возраста и интересов, поэтому после корректировок отправили заявку снова, надеемся на успех, – комментирует первый заместитель главы Арамильского ГО Руслан Гарифуллин. – В рамках проекта будет благоустроена горка «Крестик», появится событийная площадь, детские и спортивные площадки, пешеходная зона с велодорожкой.

Онлайн-дневники и прогулки с архитектором

На старте конкурса было немало примеров, когда участников отсеивали из-за низкой вовлечённости населения. Теперь проекты создаются в плотном соавторстве с жителями, а местные власти и архитекторы ищут новые способы быть на связи с горожанами.

В Верхней Туре, где мечтают обустроить участок набережной пруда – от улицы Молодцова до площади – создали онлайн-карту идей и предложений. Любой желающий может кликнуть по конкретной точке на карте и написать, что он предлагает там сделать – сегодня эта карта усеяна точками с идеями.

– Для разработки проекта пригласили компанию из Санкт-Петербурга – понравилось их портфолио, – рассказывает глава городского округа Иван Веснин. – Сначала переживал, что расстояние станет помехой для работы с жителями, но получилось ровно наоборот. Ребята активно работали в соцсетях, трижды сами приезжали в Верхнюю Туру.

Похожий ресурс – дневник проекта «Невьянская набережная» – создан в Невьянске. Работала над ним архитектурная мастерская «Городское Планирование» (именно она делала масштабный мастер-план развития Шарташского лесопарка в Екатеринбурге), пока акцент сделали на небольшом участке у водной станции. Проект призван подчеркнуть самобытность Невьянска – на территории должны появиться дом-музей невьянского культурного кода и необычные арт-объекты, такие как подзорная труба с исторической хроникой и светильник в виде утраченной когда-то часовни. На сайте можно посмотреть презентацию проекта и календарь ближайших мероприятий, а также предложить свою идею.

А в Краснотурьинске, где намерены благоустроить территорию возле политехникума, активистов приглашали на исследовательскую прогулку с архитектором Сибирской лаборатории урбанистики Екатериной Журавлевой, а на базе гостиницы была открыта приёмная архитектора, куда мог прийти любой житель.

– Все претенденты прошли непростой конкурсный отбор, многим пришлось не единожды дорабатывать свои проекты, – комментирует министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – В итоге у каждого финалиста получились не просто интересные, а по-своему уникальные проекты. Уверен, все они достойно выдержат конкурентную борьбу.