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Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 мая 2021, 18:03

Более 205 тысяч свердловчан проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

благоустройство

Екатеринбуржцы выбирают проект благоустройство парка в Академическом. Фото: Александр Зайцев.

Жители Среднего Урала выбирают дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. За первую неделю в голосовании поучаствовали 205 тысяч свердловчан.

Часть голосов были отданы за объекты, расположенные на территории Екатеринбурга. В столице Урала выбирают будущее оформление Преображенского парка (Академический) и Солнечных аллей (Солнечный). За первый эскиз парка уже проголосовали 15 780 человек, за второй – 8 136. Аллеи поддержали 11 200 горожан. Из них 5 889 екатеринбуржцев выбрали проект № 1, ещё 5 298 – проект № 2.

В Каменске-Уральском за комплексное благоустройство территории у ДК «Металлург» проголосовали свыше 28 тыс. горожан (почти 27 тыс. за первый дизайн-проект, более 1 тыс. – за второй). В Нижнем Тагиле нет явного варианта-лидера обновления Ленинградского проспекта – 7 700 против 7 560, информирует департамент информполитики региона.

Рейтинговое голосование продлится до 30 мая. Выбрать дизайн-проект территории можно на платформе Минстроя РФ. Для граждан из любого региона страны функционирует единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13.

В целом по России за неделю проголосовали почти 3 млн. человек. В первой тройке жители Кузбасса (более 260 тыс. человек), Краснодарского края (почти 220 тыс.) и Свердловской области (205 тыс.).

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Областная газета Свердловской области

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