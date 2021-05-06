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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 мая 2021, 11:49

Свердловчанам объяснили, почему при +20ºС в регионе не отключают отопление

батареи

Глава минЖКХ посоветовал свердловчанам уменьшить подачу тепла, используя вентили на радиаторах (если они имеются). Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области продолжается отопительный сезон. Несмотря на +23...+28°С, которые фиксировались накануне, батареи всё ещё греют.

О причинах рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на личной странице в Instagram. По его словам, "когда погода преподносит сюрприз в виде нескольких жарких дней в начале мая, самым частым вопросом, который задают жители становится вопрос о досрочном отключении отопления".

В связи с этим Николай Смирнов напомнил, что отключать тепло в домах стоит только тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура превышает 8ºС. Выбор такого срока обусловлен многолетним опытом – после зимы стены должны просохнуть, чтобы в жилом помещении не было плесени и грибков.

"На сегодняшний день ни в одном муниципалитете Свердловской области необходимая температурная отметка не достигнута", – заявил министр. Он также добавил, что после нескольких жарких дней может прийти резкое похолодание (сегодня в области ожидается +10...+15ºС). При этом запустить в городах уже отключённое центральное отопление в течении нескольких часов и даже дней будет невозможно.

Глава минЖКХ посоветовал свердловчанам уменьшить подачу тепла, используя вентили на радиаторах (если они имеются). Ещё один вариант – снизить подачу теплоносителя по стояку, но для этого придётся собрать подписи со всех соседей и обратиться в УК.

Наиболее эффективным вариантом, по мнению министра, является установка автоматической системы регулирования подачи теплоносителя в многоквартирном доме. Она регулирует подачу тепла в дом в зависимости от температуры наружного воздуха.

Ранее стало известно, что отопление в Нижнем Тагиле отключат после майских праздников, а в Екатеринбурге до 13 мая.

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Областная газета Свердловской области

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