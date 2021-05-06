Суд обязал мэрию Североуральска организовать уличное освещение в городе

Проверка соблюдения требований законодательство о безопасности дорожного движения была организована после многочисленных жалоб жителей Североуральска.Фото: Владимир Мартьянов.

Прокуратура Североуральска обнаружила, что на многих пешеходных переходах в вечернее и ночное время суток отключалось уличное освещение. Суд возложило обязанности по организации уличного освещения на администрацию муниципалитета.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, проверка соблюдения требований законодательство о безопасности дорожного движения была организована после многочисленных жалоб жителей Североуральска. Пешеходные переходы вечером и ночью не были освещены в соответствие с графиком, утверждённым администрацией муниципалитета.

Отмечается, что включение уличного освещения с января по апрель и с августа по декабрь производится исходя из времени наступления сумерек - выключение в 14:00, включение в 17:30. Отсутствие уличного освещения в тёмное время суток является нарушением требований ГОСТ и ведёт к аварийности на дороге.

Прокурор Североуральска обратился в суд с иском к администрации Североуральского ГО с требованием обязать мэрию организовать уличное освещение вечером и ночью. Городской суд удовлетворил исковые требования, однако администрация обжаловала их в апелляционном порядке. Североуральский городской суд не удовлетворил жалобу, оставив решение без изменений.