Отключение отопления в Екатеринбурге начнётся с 11 мая

После майских праздников батареи в домах екатеринбуржцев начнут остывать. Фото: Оксана Жилина.

В Екатеринбурге с 11 мая начнётся отключение отопления. Сначала батареи остынут в жилых домах, а затем в соцобъектах – больницах, школах, детсадах, домах престарелых.

Постановление об окончании отопительного сезона в столице Урала сегодня подписал градоначальник Алексей Орлов. В соответствии с документом, поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления начнётся после майских праздников – с 11 мая.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в межотопительный период организации коммунального комплекса для проверки механической прочности и плотности трубопроводов проведут опрессовки. Ранее "Облгазета" публиковала график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме.

Напомним, отопление в Нижнем Тагиле также начнут отключать 11 мая.

Добавим, ранее свердловчанам объяснили, почему при +20ºС в регионе не отключают отопление.