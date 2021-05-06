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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 мая 2021, 16:53

Отключение отопления в Екатеринбурге начнётся с 11 мая

отопление

После майских праздников батареи в домах екатеринбуржцев начнут остывать. Фото: Оксана Жилина.

В Екатеринбурге с 11 мая начнётся отключение отопления. Сначала батареи остынут в жилых домах, а затем в соцобъектах – больницах, школах, детсадах, домах престарелых.

Постановление об окончании отопительного сезона в столице Урала сегодня подписал градоначальник Алексей Орлов. В соответствии с документом, поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления начнётся после майских праздников – с 11 мая.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в межотопительный период организации коммунального комплекса для проверки механической прочности и плотности трубопроводов проведут опрессовки. Ранее "Облгазета" публиковала график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме.

Напомним, отопление в Нижнем Тагиле также начнут отключать 11 мая.

Добавим, ранее свердловчанам объяснили, почему при +20ºС в регионе не отключают отопление.

Областная газета Свердловской области

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