Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов

К 2030 году уровень газификации регионов России планируют увеличить на 10%. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. К 2030 году уровень газификации регионов России планируют увеличить на 10%.

Об этом сообщается на сайте Правительства.

"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", - говорится в сообщении кабмина.

Подписанный документ включает в себя такие направления работы как сокращение сроков и стоимости для потребителей, внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры. График догазификации населённых пунктов, где уже проложены сети, на 2021-2022 годы должен быть предоставлен в кабмин до 1 июля текущего года.

План мероприятий также подразумевает снижение пошлины за регистрацию прав на газораспределительные сети, расширение использования интеллектуальных систем учёта и упрощение отдельных регуляторных практик, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов. Согласно документу, в регионах предполагается создание абсолютно новой модели газификации, основой которой станут топливно-энергетические балансы, утверждаемые главами субъектов РФ.

Кроме того, до конца июня 2021 года должны быть подготовлены предложения по созданию единой программы газификации до 2030 года, которая объединит действующие региональные планы. В этот же срок у потребителей появится возможность заключить комплексный договор на обеспечение газом на портале госуслуг.

В общей сложности в "дорожную карту" вошли 54 мероприятия, большая часть из которых будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед Правительством.

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