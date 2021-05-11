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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 мая 2021, 12:45

Ивдель переходит на подземные источники водоснабжения

Ивдель скважины с водой

Специалисты берут пробы воды в подземных скважинах. Фото: редакция газеты «Северная звезда».

В Ивдельском городском округе внедряют новый механизм водоснабжения: если раньше муниципалитет потреблял воду с наземного источника (река Ивдель), то в ближайшее время он перейдёт на подземный (скважины). Это позволит существенно улучшить качество питьевой воды для жителей, говорят в мэрии округа.

Как выяснила «Облгазета», администрация Ивдельского ГО заключила соглашение с промышленным предприятием «Святогор» (входит в состав УГМК, осваивает месторождения на территории округа) и специализированной компанией «НИАС-Центр». Участники соглашения ведут исследования скважин (в том числе берут пробы воды) и готовят проектно-сметную документацию для строительства нового водовода.

– У нас есть пять скважин, пробурены они ещё в 2009 году, есть лицензия на право их разработки и использования, – рассказал глава Ивдельского ГО Владимир Михель. – Вода в них по своему химическому и бактериологическому составу пригодна для использования, это подтвердили специалисты. Сейчас смотрим по объёмам воды – достаточно ли будет этих скважин, чтобы полностью обеспечить округ водой, или потребуются дополнительные. Далее планируется построить водовод – от скважин к действующей насосно-фильтровальной станции. По срокам и расходам пока сказать не могу – ещё идут исследования.

С переходом на подземные источники водоснабжения качество питьевой воды для жителей улучшится, подчеркнул мэр. Каждый год в весенне-летний период уровень воды в реке Ивдель повышается – идёт приток с окрестных болот и озёр. В водозабор попадает мелкий сор, ряска, грязь. В итоге население получает не совсем чистую воду в своих домах и квартирах. Уход с наземного источника водоснабжения позволит «снять» эту проблему, пояснил глава.

Областная газета Свердловской области
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