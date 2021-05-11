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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 мая 2021, 14:36

Свердловская область начинает подготовку к следующему отопительному сезону

Мишка на батарее

Подготовка к следующему отопительному сезону должна завершиться снова к 15 сентября. Фото: Оксана Жилина

С 11 мая в муниципалитетах Свердловской области завершается отопительный сезон. После этого в регионе начнётся подготовка к следующй зиме.

Нынешний отопительный сезон длился почти 8 месяцев, с середины сентября. По данным регионального минЖКХ, он прошёл без серьёзных аварий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о подготовке к отопительному сезону-2021/2022. Согласно документу, до 28 мая все территории должны отчитаться по итогам и представить свои планы. К тому же сроку в управление Ростехнадзора направят графики работы комиссий по проверке готовности к зиме, в департамент госжилстройнадзора – планы подготовки жилфонда.

Подготовка к следующему отопительному сезону должна завершиться снова к 15 сентября. Контролировать исполнение распоряжения будет замгубернатора Сергей Швиндт.

По данным АО "Облкоммунэнерго", первыми остановились котельные в Артёмовском. 10 мая - в Кировграде и с. Патруши (Сысертского ГО). Сегодня батареи отключат в Баранчинском, Верх-Нейвинском, Алапаевском районе и в Тарасково и Починок (Новоуральский ГО). В Староуткинске котельная будет остановлена завтра. В Артях и Пелыме отопительный сезон продлится до 15 мая.

По данным ЕТК, в течение 1-2 дней прекратится подача тепла в дома в Екатеринбурге. Первые опрессовки уже назначены на 18-21 мая.

Областная газета Свердловской области

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