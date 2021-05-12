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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 мая 2021, 16:29

В Свердловской области утвердили программу развития электроэнергии до 2026 года

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Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении программы развития электроэнергии на следующие пять лет. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении программы развития электроэнергии на следующие пять лет, до 2026 года. Она направлена на повышение эффективности энергосистем и удовлетворение долгосрочного спроса потребителей на электроэнергию.

В период действия программы на Среднем Урале предусмотрена реконструкция и строительство свыше 250 км линий электропередачи. Также в Белоярском, Горноуральском, Кушвинском, Нижнетуринском, Кировградском, Полевском, Невьянском и Сысертском городских округах будут созданы и отремонтированы трансформаторные подстанции.

В документе обозначены следующие приоритеты отрасли:

  • обновление электросетевого оборудования;
  • своевременное техническое присоединение к сетям новых объектов капстроительства, включая объекты Универсиады-2023;
  • обеспечение допустимых параметров электроэнергетических режимов в "узких" местах энергосистемы.

Контроль за исполнением указа Евгений Куйвашев возложил на своего заместителя Сергея Швиндта. Документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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