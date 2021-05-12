В Свердловской области утвердили программу развития электроэнергии до 2026 года

Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении программы развития электроэнергии на следующие пять лет. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении программы развития электроэнергии на следующие пять лет, до 2026 года. Она направлена на повышение эффективности энергосистем и удовлетворение долгосрочного спроса потребителей на электроэнергию.

В период действия программы на Среднем Урале предусмотрена реконструкция и строительство свыше 250 км линий электропередачи. Также в Белоярском, Горноуральском, Кушвинском, Нижнетуринском, Кировградском, Полевском, Невьянском и Сысертском городских округах будут созданы и отремонтированы трансформаторные подстанции.

В документе обозначены следующие приоритеты отрасли:

обновление электросетевого оборудования;

своевременное техническое присоединение к сетям новых объектов капстроительства, включая объекты Универсиады-2023;

обеспечение допустимых параметров электроэнергетических режимов в "узких" местах энергосистемы.

Контроль за исполнением указа Евгений Куйвашев возложил на своего заместителя Сергея Швиндта. Документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.