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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 мая 2021, 10:24

Вечнозелёные мамонты поселятся в парке Нижнего Тагила

  Анна Митчина
Люди идут по набережной

В Нижнем Тагиле продолжают благоустраивать парки. Фото: Павел Ворожцов

В рамках благоустройства парка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле установят топиарные фигуры.

Мэрия города опубликовала соглашение на покупку "Тагилдорстроем" топиарных фигур в виде мамонтов за 1,15 млн рублей. В документе говорится, что исполнителем заказа будет предприниматель Сторожилов И. О. 

Напомним, что экопарк на Муринских прудах открылся в октябре прошлого года. Он был создан в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". На его благоустройство потратили 95 млн рублей. В начале апреля жители города стали жаловаться на грязь в парке, которая появилась из-за таяния снега. Через несколько недель там произошёл неприятный инцидент: девочка упала с высоты из-за порвавшегося каната в верёвочном парке. Сейчас продолжается благоустройство парка.

Фото: соглашение
Областная газета Свердловской области

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