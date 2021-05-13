Вечнозелёные мамонты поселятся в парке Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле продолжают благоустраивать парки. Фото: Павел Ворожцов

В рамках благоустройства парка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле установят топиарные фигуры.

Мэрия города опубликовала соглашение на покупку "Тагилдорстроем" топиарных фигур в виде мамонтов за 1,15 млн рублей. В документе говорится, что исполнителем заказа будет предприниматель Сторожилов И. О.

Напомним, что экопарк на Муринских прудах открылся в октябре прошлого года. Он был создан в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". На его благоустройство потратили 95 млн рублей. В начале апреля жители города стали жаловаться на грязь в парке, которая появилась из-за таяния снега. Через несколько недель там произошёл неприятный инцидент: девочка упала с высоты из-за порвавшегося каната в верёвочном парке. Сейчас продолжается благоустройство парка.