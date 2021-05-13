Шалинцев вынуждают платить за доставку газового баллона по 8–10 тысяч рублей

Удивительно, что в стране с самыми большими запасами природного газа многие сельские жители страдают от его недоступности Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области треть сельских населённых пунктов до сих пор не газифицирована. Те, кто не хотят запасаться дровами, покупают баллоны сжиженного газа. Но даже эта услуга доступна не всем. Так, житель посёлка Колпаковка Шалинского городского округа Николай Свердлов обратился в редакцию «Облгазеты» и рассказал, что в посёлке уже больше полугода не заправляют газовые баллоны. Населению приходится ездить в другие районы области или получать эту услугу нелегально на заправках.

– У нас в Колпаковке ещё с осени 2020 года нет возможности заправить газом баллоны, – возмущается Николай Свердлов. – У нас живёт почти 1 500 человек, а за газом теперь сказали ездить в Первоуральск или Бисерть!

Известно, что на недоступность газа жалуются и в других населённых пунктах Шалинского ГО, например, в Сылве и Илиме. Им приходится заправлять баллоны в Ревде.

– Сейчас шалинцы действительно живут без газа, – подтверждает слова Николая житель посёлка Шали, редактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий Сивков. – Мы давно пишем об этой проблеме, но пока положительных изменений не наблюдается.

Весь Шалинский район лишился этой услуги 9 сентября 2020 года – акционерное общество «ГАЗЭКС» ликвидировало свой филиал в посёлке Шаля, сотрудников уволило и за бесценок продало склад. На «помощь» шалинцам тут же пришёл собственник местной автозаправки, на которой можно было наполнить баллоны газом. Но вскоре бизнесмена оштрафовали, так как он осуществлял свою деятельность без лицензии.

К тому времени «ГАЗЭКС» довёл до шалинцев свои новые тарифы за услуги: за доставку одного баллона сжиженного природного газа из ближайшего филиала организация запросила 8–10 тысяч рублей.

– Я сам пытался получить эту услугу, – рассказывает журналисту «Облгазеты» заместитель главы шалинской администрации Анатолий Зайцев. – Мне сказали, что доставка в Шалю будет стоить 8 000 за один баллон и плюс 800 рублей за сам баллон. Я предложил организовать доставку 50 баллонов за раз, чтобы доставка была дешевле. Но в «ГАЗЭКС» отказались от этого. Получается, доставка 50 баллонов обошлась бы в 400 тысяч рублей!

«ГАЗЭКС» объявило о ликвидации шалинского филиала ещё в 2019 году. Тогда администрация Шалинского района сочла действия газового монополиста незаконными и подала заявление в управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области. УФАС выявило в действиях «ГАЗЭКС» нарушения антимонопольного законодательства. Хотя компания несколько раз обжаловала это решение, в итоге суд обязал газовиков услугу восстановить.

Однако «ГАЗЭКС» и тут нашёл лазейку, чтобы не выполнять свои обязательства должным образом. По словам Анатолия Зайцева, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области в 2020 году исключила из тарифов за газоснабжение населения транспортные услуги. Воспользовавшись этим фактом, компания самостоятельно оценила стоимость доставки.

Но в феврале 2021 года вышло постановление №93 Правительства России, которое обязывает газовиков согласовать с потребителями размер платы за доставку газовых баллонов до населённых пунктов. При этом цена теперь регулируется государством, чтобы коммунальная услуга осталась доступной.

– Сейчас ситуация сместилась в нашу пользу, – утверждает Анатолий Зайцев. – Но по факту «ГАЗЭКС» до сих пор так ничего и не сделал. К первому июля этого года компания должна привести цены на свои услуги в соответствие с регламентом, который установил Минюст. Пока точная цена нам неизвестна, но она точно не должна быть запредельной, – добавил Анатолий Зайцев.

На запросы «Облагазеты» в компании «ГАЗЭКС» не ответили, хотя мы неоднократно пытались с ними связаться. А пока шалинцы вынуждены готовить еду на электрических плитах или самостоятельно ездить в соседние округа, чтобы заправить газовые баллоны, потому что платить по 8–10 тысяч рублей мало для кого представляется возможным.

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