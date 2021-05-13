Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за проекты благоустройства

Свердловская область в тройке лидеров по числу проголосовавших. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Голосование за проекты благоустройства проходит до 30 мая. В голосовании участвуют 54 муниципалитета Свердловской области.

Об этом сегодня сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

"Встретите "людей в белом" – не проходите мимо. Я не прошёл. Выбрал одну из площадок в Екатеринбурге и проект (какой – не скажу).Вместе со мной проголосовали ещё несколько прохожих. Сам вижу: людям интересно и важно озвучить своё мнение", - написал Евгений Куйвашев.

Голосования за объекты благоустройства проходит в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Оно стартовало 26 апреля и завершится 30 мая. Для жителей страны организовали горячую линию, куда можно обратиться со своими вопросами. Для свердловчан работает региональная линия по номеру 8 (343) 312-02-33. В местах массового скопления людей будут работать волонтёры, которые помогут разобраться с платформой и рассказать про голосование. Их можно узнать по белой форме.

За первые две недели в голосовании приняло участие 205 тысяч свердловчан.