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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 мая 2021, 19:02

Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за проекты благоустройства

  Анна Митчина
Евгений Куйвашев

Свердловская область в тройке лидеров по числу проголосовавших. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Голосование за проекты благоустройства проходит до 30 мая. В голосовании участвуют 54 муниципалитета Свердловской области.

Об этом сегодня сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

"Встретите "людей в белом" – не проходите мимо. Я не прошёл. Выбрал одну из площадок в Екатеринбурге и проект (какой – не скажу).Вместе со мной проголосовали ещё несколько прохожих. Сам вижу: людям интересно и важно озвучить своё мнение", - написал Евгений Куйвашев.

Голосования за объекты благоустройства проходит в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Оно стартовало 26 апреля и завершится 30 мая. Для жителей страны организовали горячую линию, куда можно обратиться со своими вопросами. Для свердловчан работает региональная линия по номеру 8 (343) 312-02-33. В местах массового скопления людей будут работать волонтёры, которые помогут разобраться с платформой и рассказать про голосование. Их можно узнать по белой форме.

За первые две недели в голосовании приняло участие 205 тысяч свердловчан

Областная газета Свердловской области

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