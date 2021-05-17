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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 мая 2021, 09:00

Первым благоустроенным в этом году объектом стал парк в посёлке Малышева

Шахтёры

В юбилейный год градообразующего предприятия жители решили присвоить парку имя Олега Ивановича Хохлова. Он возглавлял Малышевское рудоуправление почти 20 лет. Фото: Павел Ворожцов

В п. Малышево Малышевского ГО открыли обновлённый парк культуры и отдыха. Он стал первым объектом на Среднем Урале, благоустроенным в этом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

В парке появились новые зоны отдыха, скамейки и освещение, дорожки из плитки. В юбилейный год градообразующего предприятия жители решили присвоить парку имя Олега Ивановича Хохлова. Он возглавлял Малышевское рудоуправление почти 20 лет - с 1961 года по 1982 год. Парк в комплексе с Дворцом культуры "Русь" в Малышева был построен в 1956 году. С этого же года в рабочем посёлке началась история предприятия по добыче изумрудов – Малышевского рудоуправления. В этом году парку также исполняется 65 лет.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как воплощаются в жизнь задачи, поставленные перед нами президентом и губернатором Свердловской области по созданию в наших больших и малых городах комфортной городской среды. Уверен,  для Малышева этот объект далеко не последний. Работа по благоустройству здесь будет обязательно продолжена", - передаёт департамент информполитики Свердловской области слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, который накануне побывал на открытии парка.

Всего в этом году по нацпроекту "Жильё и городская среда" на Среднем Урале благоустроят 22 двора и 50 общественных территорий на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Голосование за дизайн-проекты объектов, которые обновят в 2022 году, продлится до 30 мая 2021 года на сайте 66.gorodsreda.ru.

Ранее в голосовании поучаствовал губернатор Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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