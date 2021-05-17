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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 мая 2021, 14:25

17 мая в Екатеринбурге стартует первый этап опрессовок

горячее водоснабжение

Греть воду не придётся. Горячую воду отключать не планируют. Фото: Алексей Кунилов.

Первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартует в Екатеринбурге. Он продлится с 17 по 21 мая включительно.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания будут проводиться с 23:00 до 05:00. Горячую воду отключать не планируют. Однако температура может снизиться до 40 градусов. В случае отсутствия ГВС потребителям предлагается обращаться в УК или ТСЖ.

На период опрессовок автовладельцам рекомендуется не оставлять транспортные средства в охранных зонах теплотрасс.  При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта необходимо звонить по телефону Центральной диспетчерской службы горадминистрации – 005 (222-3-005).

Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений будут развернуты ремонтные работы.  

Добавим, второй этап опрессовок запланирован с 8 по 11 июня, третий – с 20 по 23 июля, четвёртый – с 10 по 13 августа. Данный график актуален для Екатеринбурга, Берёзовского и Верхней Пышмы.

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Областная газета Свердловской области

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