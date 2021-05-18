Где за благоустройство территорий голосуют хуже всех?

В Екатеринбурге уже выбрали объекты для будущего благоустройства в 2022 году. Ими стали «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном и парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова. Фото: Александр Зайцев.

Жители 54 муниципалитетов Свердловской области до 30 мая голосуют за дизайн-проекты парков, набережных, скверов и улиц. Народная поддержка обеспечит включение объектов в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В нашем регионе свой выбор уже сделали 475 тысяч человек. К сожалению, есть муниципалитеты, где большинство жителей пока игнорируют онлайн-голосование.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, аутсайдерами голосования являются крупнейшие муниципалитеты – Екатеринбург и Нижний Тагил. Невысок интерес к процедуре также в Верхней Салде, Берёзовском и Лесном. Между тем именно от активного участия населения зависит и победа проекта в конкурсном отборе, и объём финансирования.

– Если за благоустройство парка проголосуют всего 10 процентов населения, значит, он неинтересен жителям. Если же объект наберёт 50 процентов голосов и больше, ему обеспечена поддержка государства, – пояснил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В Свердловской области за время действия федерального проекта облагорожено 700 общественных мест и дворовых территорий. Жители всегда принимали активное участие в выборе объектов, но нынче они впервые должны определиться и с дизайном: решить, что и как расположить на преображённой площадке.

Например, объекты для будущего благоустройства в 2022 году в Екатеринбурге были выбраны в начале этого года. Ими стали «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном и парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова. Сейчас жители уральской столицы выбирают лучшие из разработанных специализированными компаниями дизайн-проектов этих двух территорий.

Аналогичный процесс идёт и в Нижнем Тагиле. Там жители решают, каким быть Ленинградскому проспекту. Это одна из главных магистралей Дзержинского района, где проживает 120 тысяч тагильчан и базируется машиностроительный гигант «Уралвагонзавод».

– Преображение Ленинградского проспекта – давняя мечта заводчан и жителей Вагонки. У нас уже есть замечательные площадь Славы и площадь Танкостроителей. Когда эти точки будут соединены современной прогулочной зоной, Дзержинский район станет ещё современнее и уютнее. Как именно эта территория будет выглядеть – решать тагильчанам, – считает директор по персоналу НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров.

Слова заводчанина подтверждаются делом. Нынче главный городской субботник был проведён именно на Ленинградском проспекте. Почему же тогда Нижний Тагил не в первых рядах по голосованию?

– Думаю, что голосование идёт не так активно, как хотелось бы, потому что из-за пандемии оно проходит в онлайн-режиме. Люди старшего поколения всё-таки привыкли делать свой выбор, придя на избирательные участки, – поделился мнением ветеран-металлург Александр Прокопьев.

Проголосовать самостоятельно можно через портал госуслуг либо на сайте 66.gorodsreda.ru, указав свои имя, фамилию и номер телефона. Ссылка на голосование размещена и на официальных сайтах городских администраций. Тем, кто с Интернетом на «вы», призваны помочь волонтёры. Они дежурят в МФЦ, торговых центрах и популярных местах отдыха горожан. Право высказать своё мнение по поводу благоустройства имеют все жители старше 14 лет.

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