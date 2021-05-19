Жители Артёмовского засорили новый фонтан. Он проработал две недели

По проекту у нового фонтана три водных контура, от центра чаши вверх поднимаются струи воды с подсветкой Фото: Михаил Дудин / Редакция газеты «Егоршинские вести»

От безответственных горожан пострадал фонтан в сквере Победы в Артёмовском. Он заработал в начале мая и настолько полюбился жителям, что они превратили его в место… для купания и мусора.

Осенью прошлого года в Артёмовском открылся после благоустройства сквер Победы. Главным его украшением стал новый фонтан из цельных гранитных блоков, сделанный на заказ одной из московских компаний. Воду в фонтане пустили в этом году, 1 мая. А на днях она неожиданно перестала циркулировать.

Эксперты изучили арт-объект и выяснили: вышло из строя насосное оборудование. А когда слили воду из чаши, увидели на дне кучу мусора – стекло, камни, бутылки и даже предметы личной гигиены (!). Коммунальщикам пришлось снимать насосы для прочистки.

– Да, у нас действительно произошла неприятная ситуация, – сказал «Облгазете» мэр Артёмовского Константин Трофимов. – На устранение засоров потребуется несколько дней. До конца этой недели вряд ли запустим фонтан. Если что, обратимся за помощью к изготовителю – гарантийный срок ещё не прошёл.

Как сообщили наши коллеги из городской газеты «Егоршинские вести», среди жителей нашлись и те, кто позволил себе искупаться в новом фонтане. Специально для таких «пловцов» мэрия установила предупреждающие таблички с надписью «Купаться запрещено». Но это не остановило горожан. «В фонтане – замкнутая система циркуляции воды. То есть её не сливают, а только доливают по мере необходимости. Изначально вода заливалась чистая – не из речки. Но из-за того, что в фонтане постоянно купаются, она мутнеет», – приводит газета слова директора муниципального предприятия «Жилкомстрой» Андрея Шуклина.

Интересно, что по периметру сквера, в том числе вблизи фонтана, установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них сейчас изучают в местной администрации, сообщил глава Константин Трофимов. Всех, кто «отметился» отсутствием культуры, ждёт профилактическая беседа. Но где гарантия, что ситуация не повторится?!

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