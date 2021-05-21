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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 мая 2021, 13:25

Сроки рекультивации свердловских полигонов увеличат на два года

  Анна Митчина
Мусор

Сейчас мусорные свалки долны ликвидировать к 1 января 2023 года. Фото: Галина Соловьёва

Министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов предложил продлить работу по ликвидации мусорных полигонов ещё на 2 года. С таким заявлением он выступил на V Международном съезде региональных операторов.

Сейчас у регионов стоит задача ликвидировать нынешние полигоны, которые являются свалками, до 1 января 2023 года. 

"Свердловская область выходит с инициативой с тем, чтобы продлить этот период до 2025 года как минимум", - передаёт слова министра Николая Смирнова ТАСС.

Своё предложение он пояснил тем, что на другие ещё живые полигоны будет высокая нагрузка, если пытаться всё ликвидировать до 2023 года. Это приведёт к тому, что все наработки предыдущих лет будут потеряны. Сейчас прирост несанкционированных свалок в лесу почти ликвидирован.

Николай Смирнов также отметил, что необходимо закрепить в федеральном законе понятие "мусороперегрузочная станция", чтобы затраты на них могли включать в тариф. Сейчас на территории Свердловской области идёт строительство нескольких таких станций с элементами сортировки.

"Окупить эти затраты за счёт оптимизации логистики - нереально", - поясняет Смирнов

Напомним, в Свердловской области в этом году ликвидируют три мусорных полигона: в Серове, Качканаре и Сысертском районе. В Екатеринбурге на рекультивацию Широкореченской свалки готовы потратить более полумиллиарда рублей

В апреле "Областная газета" публиковала большое интервью с министром энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николаем Смирновым.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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