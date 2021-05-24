В Екатеринбурге восстановят 900 участков, повреждённых во время зимних раскопок

Выполнение плана благоустройства находится под особым контролем администрации уральской столицы. Фото: Алексей Кунилов.

ЕМУП "Водоканал" планирует восстановить до конца лета почти 900 объектов, повреждённых при проведении плановых и аварийных работ на сетях в осенне-зимний период. До 1 июня будут благоустроены 573 участка, а ещё 316 дворовых территорий восстановят до конца августа.

Выполнение плана благоустройства находится под особым контролем администрации уральской столицы, так как следы раскопок могут мешать екатеринбуржцам и портить вид города.

"На сегодняшний день наш План благоустройства после ремонтных работ выполнен на 71%, и до 1 июня будет восстановлено дорожное полотно, тротуары и газоны на всех общегородских территориях, которые пострадали после раскопок в осенне-зимний период", - заявила директор по капстроительству ЕМУП "Водоканал" Марина Тутубалина.

В отдельный список на благоустройство попадают дворы, которые были повреждены во время зимних раскопок. Восстановление дворовых территорий начнётся в июле-августе, сообщает пресс-служба "Водоканала". Строители уложат асфальтобетонное покрытие, установят бортовые камни, а также обустроят газоны с посевом травы.

Читайте также:

На Среднем Урале открылась горячая линия по вопросам благоустройства.