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Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 мая 2021, 11:44

В Екатеринбурге восстановят 900 участков, повреждённых во время зимних раскопок

Трубы

Выполнение плана благоустройства находится под особым контролем администрации уральской столицы. Фото: Алексей Кунилов.

ЕМУП "Водоканал" планирует восстановить до конца лета почти 900 объектов, повреждённых при проведении плановых и аварийных работ на сетях в осенне-зимний период. До 1 июня будут благоустроены 573 участка, а ещё 316 дворовых территорий восстановят до конца августа.

Выполнение плана благоустройства находится под особым контролем администрации уральской столицы, так как следы раскопок могут мешать екатеринбуржцам и портить вид города.

"На сегодняшний день наш План благоустройства после ремонтных работ выполнен на 71%, и до 1 июня будет восстановлено дорожное полотно, тротуары и газоны на всех общегородских территориях, которые пострадали после раскопок в осенне-зимний период", - заявила директор по капстроительству ЕМУП "Водоканал" Марина Тутубалина.

В отдельный список на благоустройство попадают дворы, которые были повреждены во время зимних раскопок. Восстановление дворовых территорий начнётся в июле-августе, сообщает пресс-служба "Водоканала". Строители уложат асфальтобетонное покрытие, установят бортовые камни, а также обустроят газоны с посевом травы.

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Областная газета Свердловской области

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