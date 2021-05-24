Рефтинский получит 706 млн рублей на реконструкцию очистных и капремонт центра культуры

93% средств на ремонт и реконструкцию объектов в Рефтинском поступит из федерального бюджета. Фото: администрация посёлка Рефтинский

В 2022-2023 годы посёлок Рефтинский получит на реконструкцию очистных сооружений 551 млн рублей, а на капремонт центра культуры 155 млн. При этом 93% средств поступит из федерального бюджета по ведомственной программе «Современный облик сельских территорий».

Непосредственное участие в вопросе оформления заявки на выделение средств в рамках ведомственной программы Министерства сельского хозяйства РФ принял депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В январе 2021 года он провёл совещание с главой Рефтинского городского округа, руководством предприятий (ГРЭС и птицефабрика) и регионального министерства агропромышленного комплекса.

Справка: Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

В ходе встречи народный избранник рассказал, что Минсельхоз РФ готов взять на себя покрытие 93% затрат на развитие территорий при соблюдении трёх условий:

Идеально подготовленная проектно-сметная документация. Готовность областного и местного бюджетов добавить несколько процентов к общей сумме. Готовность предприятий софинансировать работы.

Благодаря оперативной работе местных властей, руководства предприятий и активности регионального минАПК удалось в сжатые сроки сформировать качественную заявку. Уже на финальном этапе в Москве Максим Иванов подключился как депутат Госдумы и способствовал победе заявки Рефтинского. В скором времени будет объявлен конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ.

Стоит отметить, что это уже четвертый муниципалитет, куда удалось привлечь федеральное финансирование от Минсельхоза. До этого были Байкалово, Пышма, Ирбитский район. По словам народного избранника, добиться успеха удалось благодаря командной работе и взаимопониманию на всех уровнях власти.