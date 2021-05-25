Кушву выводят на чистую воду

Самый крупный объект строительства – станция водоподготовки – почти закончен. Фото: Галина Соколова.

В редакцию «Областной газеты» пришло коллективное письмо от кушвинцев, недовольных качеством водопроводной воды. Они интересуются – смогут ли когда-нибудь без опаски пить воду из-под крана? Мы выяснили – смогут. И уже в следующем году. На границах города идёт строительство объектов, которые позволят перевести систему водоснабжения округа на подземные источники. Проект реализуется в рамках региональной программы «Чистая вода».

Первый подъём

Кушва вполне оправдывает своё название (на коми-пермяцком – «гнилая вода»). Водозабор здесь более 60 лет ведётся из реки Туры, и качество воды напрямую зависит от природных явлений. Например, весной во время таяния льда и разлива реки из кранов кушвинцев бежит мутный поток зеленоватого оттенка.

Из-за проблем с качеством водоснабжения Кушва в числе первых вошла в программу «Чистая вода». На реализацию проекта выделено 673 млн рублей. Сумма столь значительна, так как город с населением 27 тысяч человек раскинулся на большой площади. Кроме того, здесь большая разница высотных отметок: чтобы вода поступала стабильно даже на самые «возвышенные» улицы, требуется три подъёма, оборудованные мощными насосами. Они сегодня – в разной степени готовности.

На месте первого подъёма – на берегу речки Половинки – пока вольготно уткам и цаплям. Но вскоре здесь будут пробурены пять скважин с сечением 275 мм. Они обеспечат забор с Половинкинского участка подземных вод. Глубина залегания воды – от 50 до 60 метров.

Второй подъём

По трубам из полиэтилена (уже проложены) вода пойдёт в посёлок Животноводов, где ведётся строительство большого комплекса водоподготовки. Впервые в регионе на объекте водоснабжения будут работать когенераторы, которые, сжигая газ, станут вырабатывать тепло для отопления зданий на площадке и электроэнергию для насосов. Аналогичные установки использует Кушвинский завод прокатных валков.

– Такой подход позволит нам после модернизации не повысить себестоимость услуги водоснабжения, – объяснил первый заместитель главы Кушвинского ГО Антон Чепрасов.

По словам представителя ООО «СК Интег» Анатолия Грабельникова, работы выполнены на 60 процентов, они идут с опережением графика. Строительная часть практически завершена, идёт монтаж оборудования. В кушвинской мэрии не скрывают радости – их объект возводит опытная (и небедная) подрядная организация из Екатеринбурга, что для провинциального городка – большая удача.

Третий подъём

Приобретя все характеристики, установленные санитарными правилами и нормами, вода со второго подъёма отправится по разным направлениям. Примерно 30 процентов уйдёт к жителям микрорайонов возле железнодорожной станции и электромеханического завода. Остальной поток пойдёт на вершину горы Малая Благодатка, где построен огромный резервуар вместимостью 2 тысячи кубометров. Вода из накопителя предназначена жителям центральной части города. При этом подключиться к центральному водоснабжению появится возможность и у жителей частного сектора.

Пуск новой системы намечен на конец 2022 года. Носить воду из уличных колодцев и магазинов жителям осталось недолго.

– После перехода на подземные источники чистой водой будут обеспечены все жители города, имеющие централизованное водоснабжение. Это более 25 тысяч человек, – сообщил мэр Кушвы Михаил Слепухин.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати По региональной программе «Чистая вода», принятой в 2019 году, закончена модернизация системы водоснабжения в Ревде, построены три резервуара чистой воды в Верхней Пышме и современная станция водоподготовки в Кировграде, пробурены две скважины с системами водоочистки в Кленовском сельском поселении. В Верхней Туре появились водозаборные сооружения и водовод от Сопочного месторождения подземных вод – в июне состоится их торжественный пуск.

Стройка в Кушве не затихает даже в выходные дни Фото: Галина Соколова

Анатолий Грабельников (справа) и Антон Чепрасов на главной стройке Кушвы Фото: Галина Соколова

Вот такие «инопланетные» фильтры будут очищать воду из скважин. Всего их 13 Фото: Галина Соколова

Два года назад здесь было чистое поле Фото: Галина Соколова