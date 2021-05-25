В Ленинском районе Екатеринбурга благоустроят сквер и парк

Выбранные для благоустройства парки находятся в Ленинском районе. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на территории жилого комплекса "Парк столиц" появится сквер. Ещё одну зелёную зону - парк имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ясная - благоустроят.

Как сообщили в пресс-службе горадминситрации, сегодня утвердили концепцию благоустройства двух объектов в Ленинском районе.

Сначала обсудили проект развития территории у ЖК "Парк столиц", которая находится в квартале улиц Московской – Щорса – Айвазовского – Циолковского. На этой площади архитектурное бюро Art House, ставшее разработчиком проекта, предложило создать площадь-сквер с арт-объектом. Вдоль пешеходных зон хотят разместить малые архитектурные формы для отдыха, организовать велосипедные дорожки и парковки для них, а также информационные стелы для навигации. Также запланировано озеленение всей территории комплекса, включая парковку.

Концепцию для парка имени 50-летия ВЛКСМ, который располагается в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова, представил архитектор ОАО «Челябтяжмашпроект» Валентин Малахов. На данной территории предстоит решить проблему с заболачиванием. Площадь участка свыше 13 гектаров, он весь пронизан сетью небольших прудов, которые в зависимости от сезона либо пересыхают, либо переполняются.

В концепцию благоустройства включили зоны для активного и тихого отдыха, которые интегрируют в ландшафт участка. В центральной части парка разместят зону для занятия воркаутом, уличные тренажёры, беговые дорожки, а также игровые площадки для детей всех возрастов с оборудованием из натуральных материалов. В природной части парка организуют зоны для неспешных прогулок и семейных пикников.

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