100 дней до юбилея: в Ирбите обновляют дороги и строят жильё

Ремонт сразу нескольких больших дорог для ирбитчан - особое событие. Фото: пресс-служба администрации ГО "Город Ирбит"

В этом году Ирбит отмечает 390-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в начале сентября. Сейчас местные власти готовят городскую инфраструктуру к предстоящим торжествам. На территории идёт реконструкция старинных купеческих домов – памятников культуры и здания театра, благоустройство парков и скверов. Особенным подарком для ирбитчан станут новые дороги и жилые комплексы.

Движение не закроем

Как рассказали в администрации города, в этом году на содержание и ремонт улично-дорожной сети выделено 300 млн рублей – это на 80 млн больше, чем в прошлом. Новое дорожное полотно появится на улицах Комсомольской и Максима Горького, 50 лет Октября (от Советской до Пролетарской), Дорожной, Промышленной и других – подрядчики уже выходят на объекты.

Кроме того, завершается масштабная реконструкция улицы Александра Матросова, начатая в прошлом году. Протяжённость улицы – два километра, строители не только расширяют проезжую часть и укладывают новый асфальт, но и обустраивают водоотводные канавы, опоры освещения, светофоры и остановочные комплексы. Параллельно власти начинают капитальный ремонт улицы Свободы.

Помимо дорог городская мэрия намерена выполнить капремонт транзитного железобетонного моста по улице Кирова – по нему транспорт идёт в Алапаевск, Туринск и другие территории. Стоимость работ – 65 млн рублей, торги на выбор подрядчика уже объявлены. Протяжённость дорожного участка составляет 538 метров, включая сам путепровод длиной 78 метров. На мосту – две полосы движения, ширина проезжей части – 7 метров.

– Техническое состояние этого моста неудовлетворительное, капитальный ремонт необходим, – рассказал глава Ирбита Николай Юдин. – Полностью закрывать движение транспорта по нему мы не планируем. Работы пройдут поэтапно: сначала на одной полосе, потом – на другой.

В перечень работ входит ремонт пролётных строений моста и бетонных опор, укладка нового асфальта, замена мостового ограждения, перил, тротуаров и уличного освещения. Подрядчики должны завершить всё до конца этого года.

140 новых квартир

Ещё одно радостное событие для ирбитчан – в городе началось строительство нового жилого комплекса по улице маршала Жукова. Это два пятиэтажных дома – на 50 и 90 квартир разного метража. Подрядчик – компания «Сити Билдинг» – зашёл на площадку. Стройка обойдётся в 270 млн рублей.

– Квартиры в новых домах получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья, а также наши бюджетники – учителя и врачи. У жилого комплекса будет собственная блочно-модульная котельная, – сообщил Николай Юдин.

Напомним, осенью прошлого года ирбитские власти сдали новый жилой дом на 54 квартиры по улице Орджоникидзе. Он стал первой ласточкой в больших жилищных планах городской администрации. Такого события горожане не видели минимум 10 лет.

Кстати Вчера на центральной площади Ирбита запустили большие часы с обратным отсчётом времени – до празднования юбилея города осталось 100 дней.

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