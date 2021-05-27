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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 мая 2021, 20:28

Мэрия Екатеринбурга направит претензию в адрес подрядчика, ремонтирующего улицу Викулова

Мэрия Екатеринбурга

Направить претензию распорядился глава уральской столицы Алексей Орлов. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился направить претензию компании, которая производит ремонт улицы Викулова. Работы были профинансированы полностью, однако подрядчик сильно отстаёт от графика.

Муниципальный контракт, в рамках которого выполняются работы на улице Викулова, предполагает ремонт покрытия проезжей части и тротуаров на участке от Татищева до Крауля. К 1 августа нынешнего года должен быть завершён ремонт участка длиной 560 метров.

"Финансирование ремонтных работ произведено в полном объёме, поэтому компания-подрядчик располагает всеми возможностями сдать обновлённый участок в срок", - передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Сейчас работы на Викулова сильно отстают от графика: дорожники проводят замену бортового камня, хотя, в соответствие с планом, к концу мая они должны были завершить эти работы, произвести фрезерование асфальтобетонного покрытия и подготовить поверхность дороги к укладке выравнивающего слоя. При этом подрядчик до сих пор не согласовал с заказчиком рецептуру асфальтобетонной смеси.

Напомним, ранее сегодня глава Екатеринбурга сообщил, что ремонт на мосту по ул. Бебеля закончат к началу выставки ИННОПРОМ, 4 июля.

Областная газета Свердловской области

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