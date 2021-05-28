Электросамокатам в Екатеринбурге снизили скорость на 10 км/ч

Заезжая в медленную зону в Екатеринбурге, электросамокат автоматически снизит скорость до 15 километров в час. Фото: Алексей Кунилов

Неконтролируемость электросамокатов стала настоящей бедой в этом году, и недавно «Облгазета» посвящала главный текст номера этой проблеме (см. «ОГ» №83 от 13.05.21). В итоге один из кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге ограничил скорость движения электросамокатов по городу с 25 до 15 километров в час на людных улицах и в парках.

Компания проката самокатов Woosh установила медленные зоны на набережной реки Исети (от Макаровского моста до улицы Куйбышева), на улице Вайнера (от проспекта Ленина до улицы Куйбышева), в парке «Зелёная роща», Дендропарке, сквере возле памятника «Чёрный тюльпан», центральной части ЦПКиО имени В.В. Маяковского и южном парке возле «Ботаника Молла».

– Ограничение скорости – результат переговоров, которые администрация Екатеринбурга вела с этой компанией, – сообщила журналисту «Облгазеты» заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Как отмечают в пресс-службе Woosh, снижение скоростного режима установили практически во всех 17 городах, где представлены самокаты. Также медленные зоны могут ввести и на других участках Екатеринбурга, если это потребуется.

– К зонам ограничения скорости в людных местах мы относимся спокойно, потому что это не вредит нашей основной цели – быть транспортом, – пояснила в разговоре с журналистом «Облгазеты» пресс-секретарь сервиса Юлия Камойлик. – У нашей компании есть возможность менять функционал и устанавливать автоматическое снижение скорости. Мы понимаем, что это может кого-то смутить, но это компромисс между безопасностью и транспортной функцией.

В пресс-службе Woosh отметили, что планируют усовершенствовать нововведение, чтобы ограничение скорости в людных местах включалось только в определённое время. Например, не снижать скорость самоката, если человек едет по пустому парку в семь утра. Но днём на этой зоне ограничение будет восстанавливаться.

С другим кикшеринговым сервисом Urent переговоров не было, но в администрации Екатеринбурга надеются, что компания последует примеру своих конкурентов. При этом ранее в Urent объявили о запуске программы по обучению пользователей безопасному вождению электросамокатов в городах России. На этот проект организация инвестирует 100 миллионов рублей.

Сейчас мэрия Екатеринбурга и кикшеринговые компании обсуждают проблему парковок электросамокатов. Администрация предлагает запретить оставлять транспорт на велодорожках, узких тротуарах, пешеходных переходах, вблизи метро.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».