Кому из ветеранов войны полагается сто тысяч на ремонт жилья?

Отремонтировать жильё за казённый счёт могут лишь инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Фото: Алексей Кунилов

– «Областную газету» выписываем несколько лет, очень нравится, что вы рассказываете много важного для людей и часто поднимаете критические и проблемные темы, – обратилась в редакцию «Облгазеты» наша подписчица из Екатеринбурга Светлана Быкова. – Один из материалов со страницы «Старшее поколение» заинтересовал особенно: в нём было сказано, что участники войны и боевых действий имеют право на бесплатный ремонт квартиры. Мой муж воевал в Афганистане, но никогда такое пособие не получал, и мы о нём даже не слышали. Имеем ли мы на него право?

Действительно, в тексте «К 9 Мая – оркестр под балконом» (см. «ОГ» №60 от 07.04.21. –Прим. ред.) председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области, полковник в отставке Николай Галанов в разговоре с журналистом «Облгазеты» сказал, что «…по указу губернатора, которому уже лет десять, участники войны и боевых действий имеют право на бесплатный ремонт квартиры один раз в пять лет в размере 100 тысяч рублей». Но информация, к сожалению, оказалась не совсем точной.

С 1 января 2005 года в силу вступил Закон Свердловской области №190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» от 25 ноября 2004 года. С той поры в него было внесено много изменений и дополнений. В частности, в редакции данного закона от 24 февраля 2012 года (№17-ОЗ) появилась мера социальной поддержки, о которой сообщил Николай Галанов. Однако распространяется она лишь на инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Закреплена норма в пунктах 3–4 статей 4 и 5 закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". В них говорится, что для инвалидов и участников Великой Отечественной войны устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – единовременное пособие в размере 100 000 рублей на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, где они проживают. Назначается и выплачивается это пособие один раз в пять лет.

– Чтобы получить пособие, инвалид или участник Великой Отечественной войны должен подать заявление в территориальное управление социальной защиты по месту жительства, – объясняет заместитель начальника отдела обеспечения социальных гарантий министерства социальной политики Свердловской области Елена Хомич. – Никаких проверок на предмет, действительно ли нуждается жилище в ремонте или нет, никто не проводит. Отчёта о расходовании средств не требуется.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №97 от 02.06.2021