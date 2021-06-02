Алексей Орлов подвёл итоги объезда объектов благоустройства

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил парки "Зелёная роща", "XXII Партсъезда" за Дворцом молодёжи. Также он проверил благоустройство улицы Машинистов.
Об итогах сегодняшнего объезда глава города рассказал на личной странице в Instagram. В частности он пообещал, что в парке "Зелёная роща" (на благоустройство было потрачено 132 млн рублей) подрядчик по гарантии устранит все недочёты к осени.
Напомним, жители города начали разрушать парк ещё до официально открытия. От рук екатеринбуржцев пострадали деревья, белки и рулонный газон, который люди без зазрения совести воровали. В начале апреля, когда начал таять снег, парк затопило. Жители стали жаловаться на огромные лужи. В некоторых из ниж даже основались утки.
Следующим в программе стал парк "XXII Партсъезда". Сейчас там идёт второй этап реконструкции. Открытие было запланировано на осень этого года, но Алексей Орлов поручил ускориться и завершить благоустройство к Дню города.
Особое внимание он уделил ремонту улицы Машинистов. Здесь установят смотровую площадку около плотины на реке Ольховке у "Генеральских дач". Проект предусматривает развитие берегового каскада с сохранением существующего контура, появление пирса и искусственных водопадов со встроенным гидравлическим оборудованием
Также сегодня Алексей Орлов поручил демонтировать лишние ограждения, так как они требуют финансовых ресурсов и создают определённые неудобства коммунальным службам при содержании тротуаров.