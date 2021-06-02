Около трети домов в Свердловской области не благоустроены

в городах и городских поселка не благоустроены только 19% домов. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области по итогам 2020 года остаются неблагоустроенными 28,9% домов. В статистику попало жильё, в котором нет водопровода, канализации, отопления, газа или электрических плит.

По данным Свердловскстата, в городах и городских посёлках не благоустроены только 19% домов. В сельских населённых пунктах эта цифра гораздо выше - 73,8%.

В регионе водоснабжение отсутствует в 15,4% жилья, конкретно горячей воды нет в 25,1% домов. Ещё в 18,1% жилья нет канализации, а в 26,5% - ванны или душа. Центральное отопление отсутствует в 13,5% жилых помещений, к газу не подключены 45,2% зданий.

В сельских населённых пунктах ситуация хуже всего. Здесь нет горячей воды у 70% жилья, водоснабжение в целом отсутствует в 43,8% домов. Канализация не организована в 51,4% жилфонда, ещё 69,3% зданий остаются без ванны или душа. В 56,7% случаев к дому не проведён газ.