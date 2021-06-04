Глава Екатеринбурга установил сроки работ по нанесению дорожной разметки

Глава Екатеринбурга установил сроки окончания работ по нанесению дорожной разметки. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал ускорить работы по нанесению дорожной разметки на улицах столицы Урала. Всё должно быть готово до конца июня.

На сегодняшний день дорожные службы нанесли разметку на 793 пешеходных переходах (70,5 % от плана, на 302 улицах (75 % от плана). Как сообщили в пресс-службе мэрии, доля нанесённого на дороги термопластика, в свою очередь, составляет 38 % от плана, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Кроме того, дорожную разметку нанесли на 575 остановках общественного транспорта (51 % от плана).

В 2021 году в Екатеринбурге должно быть нанесено 207 тысяч квадратных метров разметки: на 1 124 пешеходных перехода (из них 212 – вблизи общеобразовательных учреждений);

на 401 участок улиц общей протяжённостью 503 километра;

на 1 128 остановках общественного транспорта.

Работы по нанесению разметки специалисты выполняют вечерами и ночами, когда дороги меньше загружены. «В первую очередь, это (наличие разметки — прим. ред.) важно с точки зрения повышения безопасности на дорогах для пешеходов и других участников дорожного движения. И, конечно, улично-дорожная сеть с нанесённой дорожной разметкой смотрится совершенно по-другому», – отметил градоначальник.

Как писала «Областная газета», Алексей Орлов ещё в апреле заявил о необходимости «кардинально менять» ситуацию с отсутствием разметки на дорогах уральской столицы. Он поручил найти дополнительные средства для нанесения качественной разметки. Глава Екатеринбурга заявил, что отсутствие разметки на дорогах города является одной из причин повышенной аварийности.