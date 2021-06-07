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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 июня 2021, 10:43

В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

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Горячую воду отключать не планируют. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 7 июня, в Екатеринбурге стартует второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся до пятницы, 11 июня.

Испытания вновь будут проводиться с 23:00 до 05:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании. Горячую воду отключать не будут. В случае отсутствия ГВС потребителям необходимо обращаться в УК или ТСЖ.

Владельцев складских и подвальных помещений с материальными ценностями просят принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс. На период испытаний предлагается организовать дежурства. Автовладельцам рекомендуется не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

Об обнаружении на участках теплосетей течи, парения и промоин грунта стоит сообщать по номеру телефона: 005 (222-3-005) – Центральная диспетчерская служба горадминистрации.

Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Добавим, третий этап опрессовок запланирован на период с 20 по 23 июля, четвёртый – с 10 по 13 августа. Данный график актуален для Екатеринбурга, Берёзовского и Верхней Пышмы.

Областная газета Свердловской области

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