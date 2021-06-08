Термопластик тормозит разметку дорог в Екатеринбурге

Сейчас после зимы разметка на проезжей части улиц практически исчезает. Термопластик может решить эту проблему. Фото: Александр Исаков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ускорить работу по нанесению дорожной разметки в городе и завершить её до 30 июня. Обычно дорожную разметку обновляют с приходом тепла, но в этом году, несмотря на благоприятную для проведения дорожных работ погоду, в столице Урала до сих пор нет разметки на многих основных магистралях, что негативно сказывается на безопасности движения.

Например, нет разметки на улицах 8 Марта, Титова, Селькоровской. Вместе они образуют единый транспортный коридор, ведущий из центра города к Полевскому тракту. Движение здесь очень плотное, организовано в четыре полосы, и отсутствие разметки не позволяет водителям правильно ориентироваться в потоке движения, отсюда – возможные боковые столкновения. Нет разметки на улицах Восточной, Серова, а на Щорса, где тоже четыре полосы движения, она едва угадывается. И это не говоря уже о десятках маленьких улочек.

Между тем в минувшую пятницу на совещании в администрации Екатеринбурга, где городской комитет благоустройства отчитывался о проделанной работе, было заявлено, что работы по нанесению дорожной разметки ведутся согласно графику. По состоянию на 4 июня новая разметка появилась на 302 улицах – это три четверти от запланированного количества. Также новая зебра появилась на 793 пешеходных переходах – 70,5 процента от намеченного, приведены в соответствие с требованиями безопасности 575 остановок общественного транспорта – чуть более половины от плана. Несмотря на это, Алексей Орлов потребовал от своих подчинённых активизировать работу и нанести всю запланированную дорожную разметку до конца текущего месяца.

– В первую очередь это важно с точки зрения повышения безопасности на дорогах для пешеходов и других участников движения, – сказал Алексей Орлов. – И, конечно, улично-дорожная сеть с нанесённой дорожной разметкой смотрится совершенно по-другому.

Ещё весной Алексей Орлов на своей странице в Инстаграме связал аварийность в городе с отсутствием нормальной разметки. Зачастую с дорожного полотна она исчезает с приходом осени и зимой уже совершенно не просматривается. Градоначальник пообещал изменить ситуацию, увеличив использование несмываемого термопластика при разметке. Отчасти нынешняя заминка с разметкой дорожного полотна как раз и вызвана резким увеличением использования этого материала и с нехваткой оборудования для его нанесения.

– В этом году практически в три раза увеличен объём нанесения разметки на основе пластикового полимера, – говорит заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Для этого требуются специальные машины, а их больше не стало. Поэтому принято решение закупить ещё одну машину для нанесения термопластика, чтобы объём и скорость размещения этого вида разметки соответствовали задачам, которые поставил глава города.

Сейчас у города две машины для нанесения термопластика, при этом 38 процентов всей разметки уже нанесены с использованием этого материала. В среднем его применение продлевает срок службы дорожной разметки в два раза. Осталось только научиться его наносить так же быстро, как обычную разметку.

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