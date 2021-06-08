Свердловчанам напомнили о росте тарифов на вывоз мусора

"Областная газета" публиковала прогнозные значения единого тарифа на вывоз ТКО до 2030 года. Каждый год плата будет повышаться с 1 июля. Фото: Галина Соловьёва

С 1 июля в Свердловской области вырастут тарифы, в том числе на вывоз мусора. Индексация составит 3,4%. Об этом жителей Нижнего Тагила уже предупредил регоператор "Рифей".

Напомним, что индексация тарифов проводится ежегодно со второго полугодия. Например, для тагильчан и ещё 22 территорий, обслуживаемых "Рифеем", тарифы на вывоз мусора вырастут с 720,16 до 748,97 рублей за кубометр (с учётом НДС).

Для Екатеринбурга и территорий, которые обслуживает ЕМУП "Спецавтобаза", - с 491,44 до 511,10 рублей. Для Первоуральска (ООО "ТБО "ЭКОСЕРВИС") - с 494,15 до 513,92 рублей. Ранее "Областная газета" публиковала прогнозные значения единого тарифа на вывоз ТКО до 2030 года.

"Индексация – это метод долгосрочного регулирования тарифов, она проводится ежегодно в плановом режиме. Рост тарифа после проведения индексации составит 3,4%. Для сравнения – фактический уровень инфляции на текущий момент 2021 года составляет 5%. Размер индексации строго регламентируется федеральным законом", - пояснили в компании "Рифей".

Там также отметили, что с начала "мусорной реформы", на территории АПО-1 (административно-производственное объединение) ликвидировано 192 свалки общей площадью как 9 футбольных полей.

Рассчитать плату за вывоз ТКО можно по следующей формуле: P = n i * (N / 12) * T, где P – сумма платежа,

– сумма платежа, n i – число проживающих (временно или постоянно),

– число проживающих (временно или постоянно), N – норматив накопления отходов в регионе,

– норматив накопления отходов в регионе, T – цена на услуга в пределах допустимого максимума. Норматив накопления отходов в Свердловской области на 2021 год составляет 2,028 кубометра в год для одного жителя многоквартирника и 2,280 кубометра в год для жителей индивидуальных домов.

В конце прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев указом установил максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан в 2021 году. Он составит 5,4%. При этом в среднем по области уровень прироста цен на коммуналку должен составить 3,4% в соответствии с распоряжением Правительства РФ.