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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 июня 2021, 15:25

В микрорайоне Заречный подберут участки для новых детсадов, спортобъектов и школы

Алексей Орлов

Распоряжение подготовить план межевания дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Павел Ворожцов

Бюджетное учреждение Екатеринбурга «Мастерская генерального плана» подготовит проекты планировки и межевания территории в границах улиц Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Единого Фронта – русла реки Исеть. Соответствующее поручение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Первоочередное внимание при подготовке решений по планировке этой территории Верх-Исетского района города будет уделено возведению новых объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идёт о строительстве двух детских садов, рассчитанных на 650 мест, и школы на 1 тысячу 350 учащихся. Кроме того, планируется создать современный физкультурно-оздоровительный комплекс и школу бокса. Помимо этого, власти хотят благоустроить набережную Исети вплоть до улицы Бебеля.

Напомним, жители района с большим вниманием относятся к вопросам благоустройства и хотят принимать активное участие в их решении. Так, например, для обсуждения темы реконструкции сквера на улице Опалихинская с горожанами встретилась председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Областная газета Свердловской области

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