Недостроенную гостиницу "Дели" в Екатеринбурге планируют превратить в торговый центр

В декабре прошлого года недостроенную гостиницу в Екатеринбурге выкупило АО "Ледовая арена". Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 июня осмотрел центр Екатеринбурга и парк Маяковского, после чего раздал поручения по благоустройству знаковых для горожан объектов. Глава региона, в частности, рассказал, что власти планируют делать с недостроенной гостиницей "Дели".

Евгений Куйвашев отметил, что жителей уральской столицы сильно волнуют недострои, среди которых - недострой возле здания цирка и строящейся ледовой арены. Кроме того, уже готов план благоустройства левого и правого берегов Исети от Куйбашева до Декабристов.

"По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием тоже нужно решить к юбилею уральской столицы. Предполагается, что оно будет преобразовано в торгово-офисный центр", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, место, где находится недостроенная гостиница "Дели", рассматривалось в качестве варианта для размещения площади Трудовой доблести, а также строительства храма Святой Екатерины.

В декабре прошлого года недостроенную гостиницу в Екатеринбурге выкупило АО "Ледовая арена". Начальник департамента архитектуры горадминистрации Алексей Храмов сказал, что наиболее подходящий вариант для недостроенной гостиницы "Дели" – снос здания.