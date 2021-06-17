Жители и власти Екатеринбурга договорились о благоустройстве сквера на Опалихинской

Жители района попросили перенести скейт-площадку в другое место, чтобы не вырубать яблони. Фото: Галина Соловьёва

17 июня в сквере на Опалихинской в Екатеринбурге возобновились работы по благоустройству. Это произошло после встречи властей с возмущёнными жителями.

Напомним, что сквер 30 лет был без ремонта. 2 июня вокруг него внезапно появился забор. Это возмутило жителей Заречного микрорайона, они предложили чиновникам мэрии Екатеринбурга сначала обсудить перемены на территории. По итогам первой встречи с председателем комитета благоустройства администрации Тамарой Благодатковой на прошлой неделе было принято решение о создании рабочей группы по благоустройству парка, в которую вошли горожане.

Накануне рабочая группа встретилась с замглавы Екатеринбурга Алексеем Бубновым, сообщили на официальной странице Екатеринбурга в Instagram. Вопрос с деревьями был одним из самых спорных. В ходе диалога было решено, что снос аварийных деревьев не будет начат до тех пор, пока Комитет благоустройства администрации города не даст на это соответствующее разрешение.

Власти и жители также договорились, что будет рассмотрена возможность замены плитки на асфальт. Общественники и представители Комитета благоустройства "на месте" детально изучат трассировку велодорожки и места размещения спортплощадки, скейтпарка и качелей. Кроме того, в парке установят 67 скамеек и снизят уровень бордюров, чтобы маломобильным группам граждан было удобнее передвигаться.