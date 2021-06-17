Три уральских округа меняют способ сбор мусора

Обустройство контейнерных площадок идёт в рамках нацпроекта "Экология". Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Каменск-Уральский, Рефтинский и Ирбит активно переходят от помешкового сбора мусора к контейнерному. С начала этого года на этих территориях установлено свыше 2,2 тысячи новых контейнеров.

«Перестройка» сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) идёт совместно с региональным оператором – ЕМУП «Спецавтобаза» (обслуживает Восточную зону региона). Больше всего площадок под отходы – 77 процентов – оснащено контейнерами в Ирбите. Далее идут Каменск-Уральский и Рефтинский – по 63 процента.

– Мы ведём активную работу с муниципалитетами по переходу от помешкового сбора отходов к контейнерному. Такие приоритеты перед нами ставят новые СанПиНы, вступившие в действие в январе. Люди должны получить возможность оставлять мусор в контейнерах, а не в пакетах. Это более удобный и безопасный способ накопления отходов, – сказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

От помешкового сбора отходов также избавляются в Алапаевском районе, Асбесте, посёлках Махнёво и Малышева, рассказали в пресс-службе регоператора. Но там переход на контейнеры пока идёт более скромными темпами.

К слову, не все уральцы адекватно воспринимают перемены. Находятся и такие, кто портят новые мусорные баки. За последний год в Восточной зоне региона сломанными оказались 108 контейнеров, ещё 39 - сгорели.

– Вандалы не только поджигают пластиковые баки, но и разрезают их на части, скручивают колеса, выламывают педали и крышки. Часто люди ломают контейнеры, выбрасывая в них куски бетона, арматуры, кирпичи и другой тяжелый строительный мусор, – рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Коммунальщики напоминают: контейнеры – это общая собственность жильцов многоквартирного дома. Из-за их поломки в первую очередь страдают сами жители. Управляющая компания будет вынуждена закупить новые контейнеры, а расходы понесут владельцы квартир.

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Опубликовано в №107 от 18.06.2021