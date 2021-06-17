В Свердловской области пополняют автопарк мусоровозов

"Спецавтобаза" закупила 60 новых мусоровозов. Фото: Алексей Кунилов

С 2020 года парк мусоровозов пополнился 60 новыми машинами на территориях, обслуживаемых ЕМП "Спецавтобаза". Машины работают в 28 территориях Свердловской области.

41 машину закупили для обслуживания территорий Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Талицы, Сысерти, Арамили, Туринска, Тавды, Рефтенского, Малышево, Махнёво, Тугулыма, посёлка Пышма, Туринской Слободы, посёлка Таборы. 21 спецмашина предназначена для сбора мусора из контейнеров, остальные 20 используются для сбора крупногабаритного мусора и пакетов с отходами, где действует помешковый метод.

Для Артёмовского, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Байкалово, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Берёзовского и посёлка Уральский приобрели 13 мусоровозов, 11 из них иностранного производства. В Камышлове и Камышловском районе, Богдановиче, Сухом Логу, Каменском-Уральском и Каменском районе ТКО развозят шесть новых автомобилей.

"Сейчас территории, которые мы обслуживаем, переходят от помешкового к контейнерному сбору ТКО и активно меняют старые металлические контейнеры на современные пластиковые. Для этого нужны другие мусоровозы, со специальным захватом", – рассказал исполнительный директор по вопросам регионального оператора "Спецавтобаза" Дмитрий Осокин.

Добавим, что ежедневно территории в восточной зоне обслуживают 280-300 машин ЕМУП "Спецавтобаза". ТБО Экосервис (западное АПО) в этом году закупил новый ломовоз и мультилифт. Их будут использовать в Первоуральске и Дегтярске. Третий свердловский регоператор ООО "Компания "Рифей" (северное АПО) о новой спецтехнике в этом году пока ничего не сообщал.

О том, как региональные операторы переходят от помешкого сбора к контейнерному "Областная газета" рассказывала здесь.

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