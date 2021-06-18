Обманутым дольщикам ЖК "Кольцовский дворик" вручили ключи от квартиры

Люди не могли получить свои квартиры с 2016 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня прошло торжественное вручение ключей дольщикам крупного долгостроя ЖК "Кольцовский дворик". Квартиры в новых домах получили 127 человек.

Дольщики получили ключи из рук вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. На завершение этой стройки из областного бюджета выделили более миллиарда рублей.

"Мы сегодня восстанавливаем справедливость. По поручению губернатора Евгения Куйвашева и объединению усилий всех ветвей власти мы ведём системную работу по защите прав обманутых дольщиков. Все вопросы проблемных долгостроев находятся у нас под особым контролем, а все обманутые дольщики, которые стоят у нас на учёте, обязательно получат своё жильё", – заявил Сергей Бидонько.

Этот комплекс состоит из трёх 10-этажных домов. ЖК "Кольцовский дворик" начали строить ещё в 2013 году. Застройщик успел привлечь деньги более 400 человек, но в 2016 году строительство остановилось. Евгений Куйвашев привлёк нового инвестора - Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Людям, купившие квартиры в домах, строительство которых остановилось на уровне первого этажа, смогли обменять квадратные метры на уже готовые в ЖК "Рощинский". Таким образом в 2018 году первые 94 человека смогли восстановить свои права.

В 2020 году достроили первый дом, в него заселилось 145 человек. В марте этого года Сергей Бидонько рассказал, что оставшиеся дома достроят в 2021 году.