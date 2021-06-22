Верхняя Тура получила чистую воду

Первыми попробовали воду из Сопочного месторождения министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (слева), депутат Заксобрания Сергей Никонов и мэр Верхней Туры Иван Веснин Фото: www.све.рф

Город с населением 9 тысяч человек начал получать воду из подземного Сопочного месторождения. На днях здесь ввели в эксплуатацию три скважины, насосную станцию, систему водоочистки и водовод. В жизнь воплотился проект, о котором верхнетуринцы мечтали четыре десятилетия.

Вода, поступающая в квартиры жителей Верхней Туры на протяжении многих лет, была главной проблемой города. Люди массово ходили к колодцам, и на каждых выборах давали мэру и депутату наказ исправить ситуацию. Первые замыслы об использовании подземных вод Сопочного месторождения, где, согласно городской легенде, останавливался Ермак со своей дружиной, относятся к 80-м годам прошлого столетия. Но реальный шанс добраться до подземного источника появился в 2018 году.

По личному поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Верхняя Тура, как территория с самым низким качеством питьевой воды, стала участником программы «Чистая вода». Между муниципалитетом, правительством области и Минстроем РФ было заключено соглашение о софинансировании строительства. На реализацию проекта затрачено 93 млн рублей. Из них 37 млн поступили из федерального бюджета, 53 млн выделил регион, остальное осилил маленький муниципалитет.

– Мы перешли на воду идеальной чистоты, это подтверждают пробы, сделанные в разные сезоны. 1160 кубометров воды в сутки будет поступать из трёх скважин. Этого хватит на все хозяйственно-питьевые нужды муниципалитета,- поделился глава Верхней Туры Иван Веснин, – вода надлежащего качества поступила во все многоквартирные дома, 18 учреждений социальной сферы, 43 организации.

Присутствовавший на пуске комплекса областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подчеркнул, что впереди муниципалитет ждёт большая работа по замене распределительных сетей. После этого проблема с качеством водоснабжения в Верхней Туре будет полностью закрыта.

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На строительство водной инфраструктуры ушло полтора года и 93 млн рублей. Фото: www.све.рф