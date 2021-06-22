Секреты красоты

3,5-метровая статуя девушки - символ реки Турья - появилась в Краснотурьинске в 2018-м, когда только началось благоустройство набережной. Фото: Галина Соловьёва

Краснотурьинск с населением 56 тысяч человек опередил Екатеринбург по качеству городской среды. Федеральное правительство рассчитало индекс комфортности проживания уральцев по итогам 2020 года и поставило отдалённый северный город на ступень выше уральской столицы. «Облгазета» встретилась с главой Краснотурьинска Александром Устиновым, и он рассказал, как территория переживает бум благоустройства и чем руководствуются власти, преображая город.

Всё делать в комплексе

В отличие от Екатеринбурга, Краснотурьинск благоустраивает не только центр города. Северяне выбрали для себя комплексный подход. Определив участок под благоустройство, муниципальные власти меняют в нём коммунальные сети, капитально ремонтируют многоквартирные дома, закатывают в асфальт дороги и обустраивают дворы (делают пешеходные дорожки, ставят новые урны, скамейки, детские игровые площадки и пр.). Причём всё происходит не поэтапно, а одновременно! В итоге новый облик получают не отдельные улицы, а целые кварталы.

– Мы выстраиваем работу так, чтобы синхронизировать сразу несколько задач, – поясняет Александр Устинов. – Возьмём, к примеру, улицу Карла Маркса. Сейчас там идёт замена сетей и параллельно капремонт жилых домов. На очереди – новая дорожная «одежда». Показательный пример – наш новый госпиталь для пациентов с внебольничной пневмонией. Он открылся на территории больничного городка на средства Олега Дерипаски – президента «РУСАЛа» (в городе работает Богословский алюминиевый завод, входящий в компанию «РУСАЛ» – Прим. авт.). Мы же подготовили площадку под госпиталь, провели сети, сделали реконструкцию прилегающей дороги и заменили уличное освещение.

Комплексный подход краснотурьинцы применяют не только к жилым кварталам, но и к общественным зонам – паркам, скверам, набережной. Кстати, о набережной: она многоуровневая – со спусками к воде, мраморной ротондой, игровыми городками, парком влюблённых… В центре – двухметровая статуя девушки, это символ реки Турья (см. «Облгазету» №195 от 24.10.2018). Проект набережной отмечался на федеральном уровне как одна из лучших муниципальных практик. Сейчас прогуляться по ней приезжают из Серова, Карпинска, Волчанска… Благоустройство набережной продолжается до сих пор – но уже вдоль противоположного берега, в заречной части города.

Слышать жителей

Отбор территорий для благоустройства краснотурьинская мэрия проводит с учётом мнения горожан. Так называемое рейтинговое голосование, с недавнего времени ставшее обязательным для всех муниципалитетов, в этом городе придумали и внедрили ещё в 2014 году (тогда оно проходило через соцсети). С тех пор оно проходит регулярно. Нынче за проекты благоустройства в Краснотурьинске проголосовали 12 тысяч человек – это 21 процент населения.

– Это реальные голоса – никаких подтасовок, – говорит Александр Юрьевич. – У нас работала инициативная группа жителей, которые сами разъясняли другим жителям, что хотелось бы изменить в городе, зачем нужно принимать участие в голосовании и так далее. То есть администрация ничего не устраивала из-под палки. Дело ведь в том, что благоустроить территорию вокруг себя хотят абсолютно все. Но как именно это сделать – представления у всех разные. Кто-то хочет всё под парковку закатать, кто-то – площадку для выгула собак сделать, а кто-то – игровую зону. И с жителями обязательно нужно вести диалог, чтобы не было недопонимания.

К слову, высказать своё мнение жители могут не только с помощью голосования. Можно выйти на старших по дому, можно написать сообщение лично главе в соцсети или прийти к нему на приём, можно действовать через депутатский корпус. Мэрия, со своей стороны, ведёт информационную кампанию – публикует сообщения и статьи – что и где благоустраивается или готовится к благоустройству.

– Показателен пример с Тихомировским парком, – говорит Устинов. – Мы должны были его преобразить уже давно. Но когда вышли к жителям, оказалось, что три активных пожилых женщины – категорически против перемен. Специалисты администрации вместе с депутатами и общественниками провели 25 (!) собраний, объясняя этим дамам, что ничего страшного с парком не произойдёт. В итоге переубедили протестующих сами же жители, фактически их соседи. На это ушло три года! Но если бы мы пошли другим путём, то негатива получили бы гораздо больше, чем позитива.

Грамотно распределять деньги

Последние пять лет краснотурьинские власти вкладывают в благоустройство города по 100 млн рублей ежегодно (ранее суммы были значительно меньше). Это деньги местного бюджета и областной казны – на условиях софинансирования. При этом распределяют средства так, чтобы выполнить максимум возможных работ и с привлечением всех коммунальных служб, а также местных предпринимателей.

– К примеру, капитально ремонтируется дом. А ограждение вокруг него заменить некому – это не входит в перечень обязательных работ по капремонту. Мы же договариваемся с управляющей компанией, и она берёт на себя решение этой проблемы, – приводит пример глава.

Или ситуация с вывесками: в Краснотурьинске – особая архитектура (много сталинского ампира), и чтобы всё было в едином стиле, торговые точки должны гармонично вписываться в фасады зданий. Администрация собрала предпринимателей, объяснила суть дела, и… ни одной вычурной вывески, резко контрастирующей с обликом улиц, вы сейчас не найдёте (проверено «ОГ»!).

Большие проекты мэрия целенаправленно разбивает на этапы: тот же Тихомировский парк будет благоустраиваться три года. Стоимость проекта – 90 млн рублей, то есть вложения составят по 30 млн ежегодно.

– Мы живём на севере области, летний период – очень короткий. Плюс мы понимаем, что областное правительство тоже ограничено в средствах – муниципалитетов много. Поэтому идём по пути поэтапного распределения финансирования, – говорит Александр Юрьевич.

Не быть формалистами

Краснотурьинск – город с фантазией. Установить типовой набор оборудования (скамейки-урны-фонари) и этим ограничиться – самый простой путь, по которому идут многие уральские муниципалитеты. Краснотурьинцы же от него отказались. На благоустроенные участки они добавляют скульптуры. Так, на центральной площади совсем скоро появятся сразу четыре скульптуры в специальных нишах: металлурга, врача, учителя и инженера-студента (как символы базовых профессий в городе и преемственности поколений).

Вдоль улиц горожане устанавливают вазоны – их делает местный предприниматель. В вазонах высаживаются цветы – этим занимается станция юных натуралистов, где тонкостям озеленения обучаются городские школьники. А торцевые стены многоквартирных домов и даже бытовки, где находятся общественные туалеты, местные художники превращают в арт-объекты. Кстати, глава города Александр Устинов, который много лет увлекается живописью и рисует картины с фотографий, тоже приложил руку к украшению территории.

– Помогал нашей художнице, члену Союза художников России Юлии Белоусовой рисовать картину на здании городской плотины. Работали масляными красками, на всё про всё ушло три недели, – рассказал мэр.

Интересно, что на одной из стен плотины в этом году поселился… Чижик-Пыжик. Миниатюрную скульптуру сделал один из предпринимателей по заказу городских художников. Это своеобразная дань Санкт-Петербургу: Краснотурьинск за необычную архитектуру и планировку улиц (в 1940-е годы город проектировали ленинградские архитекторы) уже окрестили уральским Питером. Предназначение Чижика всё то же: попадёшь в него монеткой – будет тебе счастье…

Следить за сохранностью

Ежемесячно специалисты краснотурьинской мэрии и коммунальных служб обходят все участки, где идут работы по благоустройству. А также проверяют, в каком состоянии находятся уже готовые территории и объекты. Если недочёты обнаруживаются, их устраняют подрядчики – за свой счёт по гарантийным обязательствам. С недавнего времени по периметру благоустроенных зон администрация начала устанавливать видеокамеры.

– Скрывать не буду – вандалы есть. В основном молодёжь с неуёмной энергией. Могут что-то сломать, разукрасить краской из баллончиков. Выявляем их, проводим беседы. Это, как говорится, вопрос народной культуры, и её тоже нужно воспитывать, – признаётся Александр Устинов.

Находятся и те, кто упрекает мэра в излишнем внимании к благоустройству города. На странице главы в соцсети один из таких хейтеров написал: «Зачем вбухивать миллионы? Лучше раздайте их бедным!».

– На такие выпады я никак не реагирую, – говорит мэр. – Большинство людей всё равно говорят спасибо за то, что городская среда вокруг них меняется в лучшую сторону и качество жизни на территории растёт.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Бурундук – символ Краснотурьинска. В городе даже есть его скульптурное изображение Фото: Галина Соловьёва

Индекс качества Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывает федеральное министерство строительства и ЖКХ. Города оцениваются экспертами по 36 показателям (доля освещённых и озеленённых улиц, доступность остановок общественного транспорта, разнообразие жилой застройки, безопасность дорог и пр.). По итогам 2020 года пятёрка уральских городов-лидеров по качеству городской среды выглядит так: Лесной, Среднеуральск, Новоуральск, Краснотурьинск и Екатеринбург. Краснотурьинск – единственный из северных городов Свердловской области, попавших в Топ-5. Причём по сравнению с 2019 годом он поднялся на 21 пункт и опередил уральскую столицу. А Екатеринбург «вырос» только на 6 пунктов. Кстати Символ Краснотурьинска – бурундук. На Максимовском проспекте поставили его скульптурное изображение, а рядом Бурундучатник – парк для детей. На вопрос, почему именно бурундук, жители отвечают так: «Потому что мы очень запасливые и всё несём в дом». В городе появилась примета: если потереть нос бурундука и загадать желание, оно обязательно сбудется.

В этом году в Краснотурьинске открылся Бурундук-парк для детей Фото: Галина Соловьёва

Капремонт домов идёт параллельно с заменой коммунальных сетей Фото: Галина Соловьёва

Александр Устинов показывает картину на здании плотины, которую помогал рисовать сам Фото: Галина Соловьёва

Скульптура Чижика-Пыжика – дань Питеру Фото: Галина Соловьёва

Вид на ротонду – самый романтический Фото: Галина Соловьёва

Александр Устинов у символа реки Турья Фото: Галина Соловьёва

Вот так выглядит набережная со стороны заречного района Фото: Галина Соловьёва

Фонтаны украшают сквер у центральной городской площади Фото: Галина Соловьёва

В Краснотурьинске много необычных и разноцветных домов. На фото – Дворец культуры металлургов Фото: Галина Соловьёва

Набережная реки Турья вдоль улицы Серова Фото: Галина Соловьёва

Благоустроенная набережная в заречной части города – популярное место у молодёжи Фото: Галина Соловьёва

Александр Устинов по образованию горный инженер, возглавляет ГО Краснотурьинск с 2013 года, женат, воспитал двух дочерей. На днях ему исполнится 50 лет Фото: Галина Соловьёва