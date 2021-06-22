В регионе продолжают восстанавливать воинские захоронения

Уральским муниципалитетам снова выделили средства из областного бюджета на реконструкцию воинских захоронений. Фото: Павел Ворожцов.

Уральским муниципалитетам снова выделили средства из областного бюджета на реконструкцию воинских захоронений. Общая сумма – 20,2 млн рублей. Деньги получат 9 территорий (соответствующее постановление №346-ПП от 17.06.2021 опубликовано на портале правовой информации региона www.pravo.gov66.ru).

В числе получателей субсидий – Кировград, Верхотурье, Красноуральск, Туринск, Горноуральский ГО и другие округа. Больше всех денег получат Нижний Тагил – 8,7 млн рублей и Ирбит – 3 млн рублей. Всего планируется восстановить 18 воинских захоронений, сметы необходимых работ сейчас формируются на территориях.

Напомним, что сегодня в Свердловской области насчитывается 33 массовых и 20 одиночных захоронений времён Второй мировой войны, где похоронены более трёх тысяч человек. Многие объекты нуждаются в реконструкции. С 2019 года правительство региона регулярно выделяет средства на восстановление захоронений. Так, в прошлом году был полностью реконструирован мемориал «Руш» в Горноуральском ГО – он возник на месте эвакогоспиталя №1714, где в годы Великой Отечественной войны скончались от ран более 700 советских солдат. Расходы на реконструкцию составили 19 млн рублей. Поэтапно восстанавливаются захоронения в Камышлове, Карпинске, Невьянске, Тавде и других округах.

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