Совет неравнодушных граждан в Екатеринбурге на первом заседении обсудил набережную Исети

В совете будут обсуждаться вопросы развития Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге прошло первое заседание общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города, созданного мэром Алексеем Орловым. Неформальное название собравшихся - "Совет неравнодушных".

По задумке, совет должен стать мостом, соединяющим власть и общество. В него вошли общественные деятели, музыканты, журналисты, историки, архитекторы и депутаты Екатеринбургской гордумы - всего 28 человек.

На первом заседании обсуждалась перспектива благоустройства набережной реки Исети от Большого Конного полуострова до Нижне-Исетского водохранилища. Сейчас пространство вдоль реки в Екатеринбурге благоустроено лишь частично, на нескольких участках. В апреле 2022 года пройдёт ремонт в Историческом сквере. Глобальных изменений здесь не планируется, просто обновят материалы и наполнение пространства.

"Наша набережная должна стать водно-зелёным каркасом города. Это очень важный запрос от жителей. Весь Екатеринбург можно будет обойти пешком или объехать на велосипеде прямо вдоль реки", – рассказал Алексей Орлов.

Мэр города отметил, что в благоустройстве набережной заинтересованы не только жители, но и бизнес, застройщики. Глава Екатеринбурга считает, что объединение усилий позволит реализовать проекты за 6-8 лет. Он подчеркнул, что задумки надо обсуждать с жителями до начала реализации, а не после, как это часто бывает.

Члены совета отметили, что участие застройщиков приемлемо только в том случае, если они не будут огораживать территорию набережной и делать её доступной только для своих жильцов. Также они добавили, что нужно представлять на обсуждения горожанам несколько проектов, чтобы людям было из чего выбирать. Свои идеи они представят на следующем заседании в августе.

Второй вопрос собрания озвучил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин. Он предложил составить список общественных деятелей, спортсменов, врачей, учёных, художников, музыкантов и других значимых для истории города людей для того, чтобы называть их именами новые улицы уральской столицы. Те имена, которые наберут большее количество голосов, попадут в шорт-лист Комиссии по наименованиям топонимических объектов.

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