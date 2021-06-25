Как будут выявлять правообладателей недвижимости по новому закону?

В целом процедура выявления правообладателя объекта недвижимости и внесения его сведений в ЕГРН будет занимать два-три месяца. Фото: Алексей Кунилов

На следующей неделе, 29 июня, вступает в силу федеральный закон №518 о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости (см. «ОГ» №21 от 06.02.2021). Процедуру станут проводить органы местного самоуправления, а сведения будут переданы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Чем эта процедура важна и выгодна для обычных граждан, в том числе садоводов и дачников, выяснила журналист «Облгазеты».

Есть две группы ранее учтённых объектов недвижимости. В первую входит та недвижимость, которая прошла технический учёт (процедуру можно было провести до 1 марта 2008 года). Вторая группа – объекты с возникшими правами до 31 января 1998 года, когда был принят федеральный закон №122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Это могут быть как земельные участки, так и объекты капитального строительства – здания, сооружения, помещения, объекты незавершённого строительства. Так, положения федерального закона №518 будут применяться к тем ранее учтенным объектам, права на которые возникли до 31 января 1998 года.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяны Янтюшевой, сегодня в ЕГРН входят более 100 тысяч земельных участков и 182 тысячи объектов капитального строительства на Среднем Урале, правообладатели которых неизвестны. Поэтому первый этап реализации федерального закона №518 коснётся именно этих объектов недвижимости. Далее будут оформлять ту недвижимость, которой нет в едином Госреестре.

Отсутствие в ЕГРН информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости затрудняет решение ряда важных вопросов. Например, при уточнении границ земельных участков собственник должен согласовать эти данные со всеми соседями. Однако если сведений о правообладателе одного из смежных участков нет в Госреестре, то это может спровоцировать самовольное занятие части этих земель. Тогда восстанавливать справедливость придётся в судебном порядке.

– Закон полезен в первую очередь самим владельцам недвижимости, – говорит Татьяна Янтюшева. – Сведения о правообладателе в ЕГРН необходимы, чтобы вовремя уведомлять граждан об изменениях, касающихся их недвижимости. Так, на частном земельном участке могут ввести водоохранную зону или зону газопровода, а собственник ничего об этом не узнает, потому что его данные просто неизвестны. Тогда возникнут вопросы при возмещении владельцу недвижимости убытков от лиц, принявших решение о введении охраняемой зоны, что предусмотрено в Градостроительном кодексе РФ. Также при совершении сделки купли-продажи земельных участков, которые включают охраняемую зону, должны быть установлены особые условия и, возможно, скорректирована стоимость этой сделки.

То же самое касается изъятия объектов недвижимости у правообладателя. Без этих сведений процедура сильно затягивается, а собственники до последнего момента могут не знать, что их недвижимость подлежит изъятию.

Ещё один плюс нового закона – процедура осуществляется практически без участия правообладателя объекта недвижимости. Орган местного самоуправления исследует собственные архивные документы, а также запрашивает информацию о правообладателе в налоговой, Пенсионном фонде, Бюро технической инвентаризации, у нотариусов и полиции. Когда правоустанавливающие документы найдутся, администрация муниципалитета составляет проект решения о включении в ЕГРН этих сведений. Проект направляют правообладателю и размещают на сайте муниципального образования. В течение 45 дней гражданин может обратиться с возражением в местную администрацию, если он не является правообладателем или в сведениях о нём есть какие-то ошибки. Данные уточняют, корректируют и передают в ЕГРН, а собственнику вновь направляют уведомление о завершённой процедуре.

Опубликовано в №113 от 26.06.2021