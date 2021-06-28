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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 июня 2021, 12:25

Уральский горный университет отреставрирует два старинных корпуса

  Анна Митчина
Корпус УГГУ

Сейчас старинное здание Горного (справа) соседствует с РАНХиГС. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге Уральский государственный горный университет объявил конкурс на составление проектной документации к проведению реставрации двух корпусов. Вуз отремонтирует здания епархиального женского училища и второй женской гимназии.

Здание епархиального женского училища в переулке Университетском, 9 было построено в 1913-1916 году. Проект училища подготовил архитектор К.А. Полков в "кирпичном" стиле. Тогда в корпусе расположили несколько блоков: главный с вестибюлем и фойе, церковный, три учебных, жилой с квартирами для преподавателей. Во время Гражданской войны здесь располагался полк Сибирской армии. В 1919 году стал одним из учебных корпусов Горного университета. Сейчас в нём располагается второй учебный корпус.

Здесь планируют отреставрировать фасады, заменить окна, отремонтировать крышу и чердак, сделать частичную перепланировку, отремонтировать эти помещения, обновить электрооборудование и освещение, устройства видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, систему отопления и вентиляции. На разработку научно-проектной документации по реставрации готовы потратить более 12 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Второе здание, которое планируют отремонтировать - главный корпус университета на улице Куйбышева, 30. В 1913 году здесь открылась вторая женская гимназия. В 1917 году в здании открыли Горный университет. Архитектурное сооружение представляет собой комплекс трёхэтажных корпусов, которые соединены между собой. В него были включены административный и учебный корпуса, церковь, общежитие. Сейчас ещё содержит более поздние постройки.

В проект реконструкции также входит реставрация фасадов, замена окон, частичная перепланировка, замена электросетей, устройств видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также вентиляции. На разработку документов выделят почти 6 миллионов рублей.

Главное требование к проектам - учесть, что работать предстоит с объектами культурного наследия. Завершить работы по проектированию планируют в ноябре. Сама реконструкция приурочена к проведению Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году

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Областная газета Свердловской области

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